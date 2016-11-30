Dink cinayetinde azmettiricilikle suçlanan Erhan Tuncel kitap yazdı: Ismarlama faildik, 'FETÖ' yaptı!

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Gazeteci Hrant Dink’e yönelik olarak yapılan suikaste ilişkin davada azmettiricilikten hüküm giyen, daha sonra açılan örgüt davasında ise tutuksuz yargılanan Erhan Tuncel, "Biz aslında fail değildik. Bir nevi ısmarlama faildik. Ben Hrant Dink cinayetine karşı çıkan ve ilk somut adımı atan kişiydim. Ancak belli bir odak tarafından azmettirici yapıldık. Bu odak şuan 'FETÖ' diye bilinen yapıdır" görüşünü savundu. Tuncel, Dink cinayetiyle ilgili olarak kaleme aldığı kitap ile "Hrant Dink suikastının karanlıkta kalmış arka planına ışık tuttuğunu" iddia etti.

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Oda TV'de yer alan habere göre, 'Amerika'nın Yeniçerileri' isimli kitabının tanıtım toplantısında konuşan Tuncel, Hrant Dink cinayetine ilişkin o dönemde üzerine düşen görevi yaptığını düşündüğünü söylerken, mahkeme süreci tamamen bitip aklandığında ise Dink ailesi ile görüşmek istediğini söyledi.

"Tamamen aklandığımda Dink ailesiyle görüşmek isterim"

Erhan Tuncel, Hrant Dink ailesiyle görüşüp görüşmediğine ilişkin soru üzerine “İki dostum birebir tanıyordu. Ailelerinin çok iyi insanlar olduğunu söylediler. Hepimiz bu toprağın insanıyız. Bizim toprağımızda acı kutsaldır. En azından aklanıp karşılarına öyle çıkmayı uygun gördük. 'Bak biz de bu işin mağduru olduk, bedeller ödedik. Koruduk yıllarca. Daha sonra elimizde olmayan imkanlardan dolayı Dink öldürüldü.' O şekil bir yaklaşımımız oldu. Dava süreci devam ettiği için belgelerimizi kamuoyuyla paylaştığımız için böyle bir şeye ihtiyaç duyulmadı. Ancak ilerleyen süreçlerde tamamen aklanırsak bir başsağlığı tekrar dilemek isterim” diye yanıt verdi.