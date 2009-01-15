Dink cinayetinde Akyürek'e inceleme

Başbakan Erdoğan’ın, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun Dink cinayeti ile ilgili raporuna ‘olur’ vermesi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile halen İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer hakkında ‘görevi ihmal’ iddiasıyla inceleme yapılmasının yolu açıldı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Hrant Dink’in iki yıl önce öldürülmesine ilişkin Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna “olur” vererek, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile halen İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer hakkında “görevi ihmal” iddiasıyla inceleme yapılmasının yolunu açtı.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişleri, Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak hazırladıkları raporu Ekim 2008’de tamamlayarak Erdoğan’ın onayına sunmuşlardı. Erdoğan, 19 Ocak 2007’de gerçekleştirilen Dink cinayetinde ihmallerinin olduğu gerekçesiyle İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek ile o dönemde “sağ terör ve azınlıklar” ile ilgili İstihbarat Dairesi Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında inceleme yapılmasına 2 Aralık 2008’de onay verdi.

Şu anda İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Yılmazer, Dink cinayetinden sonra görevden alınan Ahmet İlhan Güler’in yerine getirilmişti.

Akyürek ve Yılmazer hakkında inceleme yapılması istenen rapor, gereği için İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın imzasının ardından da Mülkiye müfettişleri görevlendirilecek.



Susurluk müfettişleri

Ailesinin başvurusu üzerine, Dink cinayetinde ihmalleri bulunan kamu görevlilerinin tespiti için başlatılan incelemeyi, Kutlu Savaş başkanlığında Susurluk raporunu hazırlayan başmüfettişler Mehmet Akın ve Ayşegül Genç ile müfettiş Tuğçe Tümer gerçekleştirdi.

Müfettişler, cinayetin sanıkları Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ogün Samast ve Tuncay Uzundal’ın da aralarında bulunduğu, 30’u kamu görevlisi 46 kişiyle görüştü.

Müfettişler, Akyürek ve Yılmazer hakkında şu tespitte bulundular:

“Trabzon İstihbarat Şubesi’nin 17 Şubat 2006 tarihli yazısı üzerine, planlı operasyon ihtimaline yönelik değerlendirmelerin yapılarak, istihbarat şubeleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ve sürecin takibinin yapılması ile Dink’e yönelik koruma önlemlerinin alınması konusunda elinde yeterli bilgi mevcut olmasına rağmen (özellikle yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel’in görevine son verilmesinin ardından), Hedef Şahıslar Programı ile ilgili Tamim’e göre gerekli değerlendirmeleri ve buna bağlı koruma tedbiri alınmaması nedenleriyle, görevlerini gereği gibi yapmadıkları değerlendirilen İstihbarat Dairesi Başkanlığı C Şube Müdürü Yılmazer, aynı dönem ilgili Merkez Haber Alma Daire Başkan yardımcıları ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemden İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı döneme kadar geçen sürecin başından sonuna kadar tüm aşamalarından haberdar olan ve gerekli değerlendirmeleri yapabilme yetkisine sahip olduğu görülmekle, görevini ihmal ettiği değerlendirilen İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve tespit edilecek diğer görevliler hakkında görevi ihmal nedeniyle Devlet Memurlarının Yargılanması hakkındaki kanun olan 4483 sayılı yasa hükümlerine göre ön önceleme yapılmasının uygun olacağı kanatine varılmıştır.”

Raporda, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz başta olmak üzere toplam 6 jandarma görevlisi hakkında soruşturma izni verildiği ve konunun yargı mercilerine intikal ettirildiği de kaydedildi. Albay Öz ile görevliler hakkında 29 Aralık’ta dava açılmıştı.



Rapordan çıkan gerçekler



Erhan Tuncel bombalama sonrası haber elemanı oldu



Yasin Hayal ile Erhan Tuncel’in 2004 yılında gerçekleştirdiği McDonald’s bombalamasından itibaren yaşanan gelişmelerin de incelendiği raporda, ayrıca şu tespitler yer aldı:



- Hayal’in yurtdışından döndükten iki ay sonra, 24 Ekim 2004 tarihinde McDonald’s bombalama eylemini gerçekleştirdi.



- Erhan Tuncel, McDonald’s eyleminin ardından 17 Ekim 2004 tarihinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün talebi ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın 2 Aralık 2004 tarihli onayı ile Yardımcı İstihbarat Elemanı (YİE) yapıldı.



- Tuncel’e YİE olduğu dönemde toplam bin 35 YTL ödendi. Verdiği bilgilerden 10 adet haber bilgi raporu hazırlandı. 13 Ekim 2005 tarihli raporda, “Yasin Hayal’in ‘Ermenilere kin beslediğini ve bir eylem daha yaparsam İstanbul’da yaparım’ dediği” yazıldı.



- Erhan Tuncel (Başbakanlık müfettişlerine) verdiği 11 Nisan 2008 tarihli ifadede, “Dink’e ait fotoğrafları emniyet (Trabzon) görevlilerine teslim ettim. Zeynel Abidin Yavuz’u deşifre ettim. Samast’ı tanımlayan bilgileri emniyet görevlilerine bildirdim” dedi.



- Engin Yılmaz, 13 Mart 2008’deki ifadesinde, “Hayal’in McDonald’s eylemi sonrasında İstanbul’a kaçışında Tuncel’in rolü olduğuna ve Hayal’in eylem sonrası aranması sürecinde emniyet görevlilerince Trabzon’daki bir inşaattan alındığını” söyledi.



- Müfettişler, Trabzon Emniyeti tarafından Tuncel’in verdiği bilgilere dayanılarak 11 tane F4 haber

raporu hazırlandığı belirtirken, 23 Kasım 2006’da “yalan söylediği ve sık sık para talebinde bulunduğu” gerekçesiyle Yardımcı İstihbarat Elemanlığı’ndan çıkarıldığı iddialarını da araştırdı.

Tuncel ile ilgili hazırlanan hiçbir raporda yalan söylediği veya sık sık para talebinde bulunduğuna ilişkin kayıt bulamadığını saptandı. Raporda, Tuncel’in elemanlıktan çıkarılması gerekçelerinin kayıtlarla örtüşmediğine dikkat çekilerek, kayıtlara geçmeyen bir başka nedenle görevden alınmış olabileceği kaydedildi.

