Dink cinayetinde 5 polise soruşturma

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Cerrah da listede...

İçişleri Bakanlığı’nın, Hrant Dink cinayetinde kusur ve ihmalleri görülen polislere dair ön inceleme raporu uyarınca İstanbul emniyetinde görevli biri amir, ikisi komiser, beş polise soruşturma izni verildi. Kararda; polis memurları Bahadır Tekin ve Özcan Özkan’ın 17 Şubat 2006’da Trabzon emniyetinden gönderilen, Yasin Hayal’in Dink’e yönelik ciddi eylem yapacağı kaydı sonrasında, ihbarda geçen Ümraniye’deki adrese gitmeyip, cinayeten sonra, gitmiş gibi sahte tutanak tuttuğu saptandı. Müfettişleri bu iki polisin aynı gün Fatih’te bir kişiyi takiple de görevlendirildiğinin, dolayısıyla iki işe birden bakamayacağını kaydetti. Evraka paraf atan Komiser Volkan Altunbulak ve Komiser İbrahim Pala’nın da soruşturulmasına olur verildi. Yine aynı ihbar doğrultusunda, istihbarat gereklerini yerine getirmeyip Dink için ‘koruma’ önlemi alınmasını sağlamadıkları kaydedilen Altunbulak, Pala ve Başkomiser İbrahim Şevki Eldivan’ın da soruşturulmasının önü açıldı.Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre İstanbul Valiliği, ön inceleme raporu doğrultusunda, kentte görevli sekiz polis hakkında 12 Mart’ta soruşturma izni verdi. İl İdare Kurulu’nun 2 Nisan’da onayladığı evrakta; eski İl Emniyet Müdürü Yardımcısı ve yeni Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, eski yardımcısı Şammaz Demirtaş, eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, eski İstihbarat Şube Amiri İbrahim Pala, şubede görevli Başkomiser İbrahim Şevki Eldivan, Komiser Volkan Altunbulak ve polis memurları Bahadır Tekin ile Özcan Özkan hakkında ön inceleme istendiği kaydediliyor.Tutanağa göre, sekiz polis iki ayrı başlıkta suçlandı. İlk suçlamaya göre; “Trabzon Emniyet Müdürlüğü, 17 Şubat 2006’da (Dink cinayetinden yaklaşık bir yıl önce) İstanbul’u arayıp Yasin Hayal’in Dink’e yönelik ciddi eylem için İstanbul’a geldiği ve ağabeyi Osman’ın çalıştığı Ümraniye’de bulunan bir fırına gittiği” yönündeki ihbarı ulaştırmıştı. İstanbul Emniyeti, ihbar doğrultusunda 24 Şubat’ta adrese gidildiği yönünde tutanak tutmuştu.Ancak müfettişler, adrese gittikleri belirtilen polis Tekin ve Özcan’ın o gün saat 09.00’dan gece 01.00’e kadar Fatih’te bir kişiyi takiple görevli olduğunu saptadı. Dolayısıyla, “İki polisin Ümraniye’de tahkikat çalışmasını yapmadıkları, 24 Şubat 2006 tarihli tahkikat raporunun bahsi geçen tarihte oluşturulmayıp başka bir tarihte oluşturulduğu” sonucuna varıldı.Ayrıca, 11 Kasım 2005-31 Aralık 2006’ya kadar polis memuru Tekin tarafından hazırlanan 66 tahkikat raporundan 65’i İstanbul Emniyeti’nce kullanılan VADİ programına kaydedildiği halde, sadece bu raporun kaydedilmediği belirlendi. Yine 65 rapora not düşülmediği halde sadece bu raporda Komiser Altunbulak ve Amir İbrahim Pala tarafından “Osman Hayal’in yerini tespit etmeye çalışalım, Yasin’in gelişiyle ilgili duyarlı olalım” notu yazıldığı, İstihbarat Şube Müdürü Güler’in de imza attığı ifade edildi. Ayrıca, Altunbulak’ın “Sorguladım” dediği halde İstihbarat Daire Başkanlığı’nın LOG kayıtlarında 20 Şubat 2006’da ‘Hrant Dink’, ‘Yasin Hayal’ ve ‘Osman Hayal’ isimleriyle bir çalışma yapılmadığı, Telefon Detay Kayıt Sistemi’nde Osman ve Yasin Hayal’ın cep telefonlarının sorgulanmadığı belirtildi. Bu veriler ışığında Altunbulak, Pala, Tekin ve Özcan’ın soruşturulmasına olur verildi.İkinci suçlama başlığında ise; Trabzon’dan gelen ihbar doğrultusunda, Dink’ın koruma altına alınması yönünde istihbarat gereklerini yerine getirmedikleri iddiasıyla Altunbulak, Pala’nın yanı sıra C2 Kısım Amiri Başkomiser İbrahim Şevki Eldivan için de soruşturma izni verildi.Evrak, İstanbul Başsavcılığı’na gönderildi. Ancak şüpheli polislerin İdare Mahkemesi’ne itiraz etmesi bekleniyor.Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK); Dink cinayetinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla Trabzon, İstanbul ve Ankara’da görevli polis ve jandarmalarla ilgili 19 Temmuz 2007’de soruşturma başlatmıştı. Üç müfettişin 2 Ekim 2008’de bitirdiği raporda, aralarında eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in de bulunduğu Trabzon ve Ankara’da görevli 19 polis hakkında ön inceleme yapılmasını karara bağlarken, İstanbul’u kusursuz buldu. Bu doğrultuda ön inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, 9 Kasım 2009’da, polislere işlem yapılmasına gerek görmedi. Fakat bu arada, BTK’nın kusursuz bulduğu İstanbul’u da incelemeye koyuldu.Bunun üzerine BTK, İçişleri’ni ön inceleme değil, araştırma yapmakla, dolayısıyla yetkisini aşmakla suçladı.