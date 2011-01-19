-DİNK CİNAYETİNDE "TAKİPSİZLİK KARARI" KALKIYOR TRABZON (A.A) - 19.01.2011 - Rize Ağır Ceza Mahkemesi, Trabzon Cumhuriyet Savcılığının, Hrant Dink cinayetine ilişkin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada verdiği ''takipsizlik kararı''na yapılan itirazı kabul ederek, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin ayrıntılı olarak ifadesinin alınmasına karar verdi. Rize Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul'da öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ile ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu'nun, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkemelerine gönderdiği dilekçe ile Dink cinayetine ilişkin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 29 Haziran 2010 tarih ve 2010/5689 sayılı soruşturmada verilen ''kovuşturmaya yer olmadığına dair karara'' yaptığı itirazı, 11 Ocak 2011'de değerlendirdi. Mahkeme heyeti, Dink ailesinin verdiği dilekçede, Cumhuriyet savcılığın, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında verdiği ''takipsizlik'' kararının, şüpheliler hakkında ortaya çıkan olguların araştırılmadan verildiğinin savunduğunu, bu kararın Anayasa'nın 90. ve CMK'nın 311. maddeleri dikkate alınarak kaldırılmasının istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının ise takipsizlik kararında, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı hakkında sonradan ortaya konulan yeni iddia, isnat ve delil bulunmadığını ve ileri sürülen hususların soruşturma evrakı içinde incelenip değerlendirildiğini belirterek, aynı konuda mükerrer soruşturma yapılamayacağından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğinin belirtildiğini anlattı. Cumhuriyet savcısı da yazılı mütalaasında, usul ve yasaya uygun olan kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın reddini istedi. Mahkeme heyeti, takipsizlik kararına yapılan itiraz dilekçelerinden anlaşılacağı üzere Trabzon Cumhuriyet Savcılığının Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkındaki soruşturmada verdiği takipsizlik kararına yapılan itirazın reddine karar veren mahkemelerinin kararının kesinleştiği, ayrıca Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz hakkında da ''görevi ihmal'' suçundan Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi. Bu davaların sürdüğünü belirten mahkeme heyeti, her ne kadar Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkındaki soruşturmada ''takipsizlik kararı'' verilmiş ise de bu karara yapılan itiraz dilekçesinde kamu davası açılmasını gerektirecek olay ve delillerin belirtilebileceğini kaydetti. -''REŞAT ALTAY'IN AYRINTILI İFADESİ ALINMALI''- Mahkeme heyeti, Dink ailesinin sunduğu itiraz dilekçesi ve eklerinde ismi geçen tanık Emin Arslan'ın ifadesinin ayrıntılı bir şekilde tespiti ve Arslan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/972 sayılı soruşturma dosyasına verdiği ifadenin onaylı örneğinin getirilmesini ve ifadesinde isimleri geçen Levent Yarımel ve Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın ayrıntılı beyanlarının alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca TBMM İnsan Hakları Komisyonunca Hrant Dink cinayetine yönelik alınan ifadeler ve raporun tespit edilip ilgili kişilerin gerekirse yeniden dinlenilmeleri ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken daha önce yapılan bazı işlemlerden bahsedilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin uygun görülmediğini belirten mahkeme heyeti, soruşturmanın genişletilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine işaret etti. Mahkeme heyeti, bu nedenlerle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının ''kovuşturmaya yer olmadığına'' dair kararına yapılan itirazın kabulüne karar vererek, soruşturmanın genişletilmesine ve işin niteliği gereği eksik ve araştırılması gereken hususların soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Savcısınca yerine getirilmesine karar verdi.