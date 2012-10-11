Dink cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' ısrarı

Hrant Dink cinayeti ile ilgili İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gizlilik kararına yapılan itiraz reddedildi. 5 yılı aşkın süredir açık olan dosyaya ulaşmak isteyen Dink ailesi avukatlarının bugüne kadar tüm talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Avukat Cem Halavurt, kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini bildirdi.

Uygar Gültekin'in Agos'ta yer alan haeberine göre, Hrant Dink’in katledilmesi ile ilgili olarak karara bağlanan davanın yanı sıra soruşturmanın devamı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor ve soruşturma dosyası üzerinde gizlilik kararı var.

Dink ailesi avukatları gizlilik kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Kararı değerlendiren İstanbul 3 No'lu Hakimliği “iddianamenin kabulünden sonra mahkemeden dosyanın alınabileceği”ni belirtilerek gizlilik kararının kaldırılaması talebini reddetti.

Kararı değerlendiren Dink ailesi avukatlarından İsmail Cem Halavurt şunları söyledi; “Bu dosya beş yılı aşkın bir süredir açık. Biz şikayetçi tarafız. Onlarca dilekçe verdik. Dilekçelerin akıbetini de bilmiyoruz. Bize kısıtlanma uygulanması doğru değildir. Hiçbir evrak vermeden kısıtlama uygulanması hukuka ve adil yargılama ilkesine aykırıdır. Gizlilik kararını kaldırılması talebimiz komik ve hukuka uygun olmayan bir gerekçeyle reddedildi. 6. yıla yaklaştığımız bir dönemde bu kadar uzun süreli, süresiz veya sınırsız bir kısıtlama hukuken kabul edilebilir değildir.”

Eskiden olsaydı kısıtlama kararının AİHM’e taşınabileceğini söyleyen Halavurt, bireysel başvuru yolunu kullanarak Anayasa Mahkemesi’ne karar ile ilgili itiraz edeceklerini söyledi.