Dink cinayeti davasının hakim ve savcısına soruşturma

HSYK Teftiş Kurulu, Hrant Dink cinayeti davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz ile davanın savcısı Hikmet Usta hakkında, basına açıklama yaptıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması açılması gerektiğine karar verdi

Vatan'ın haberine göre, HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu), 1.5 yıllık kurumsal çalışmaları, faaliyet raporlarını açıklamak üzere basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi. 28 Şubat operasyonları nedeniyle bir çok habercinin toplantı salonunu terk etmesi üzerine bazı sunumların iptal edildiği toplantıda, HSYK yetkilileri gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, “Hrant Dink cinayeti davası hakim ve savcılarıyla ilgili başlatılan inceleme ne aşamada?” sorusu üzerine Teftiş Kurulu’nun incelemesini tamamlayarak, raporunu Kurul’a gönderdiğini bildirdi. Hamsici, “Ama biz henüz gündemimize almadık. Rapordaki kanaat, ‘disiplin soruşturması yapılsın’ yönünde. Bu, Daire’yi bağlayıcı değil. Gerekçe basına açıklamada bulunulması” diye konuştu.

‘MİT’te inceleme sürüyor’

MİT yöneticilerini ifadeye çağıran özel yetkili savcı Sadettin Sarıkaya hakkında verilen ön inceleme izni üzerine başlatılan incelemenin devam ettiğini belirten Hamsici, “Teftiş Kurulu müfettişleri inceleme sonunda soruşturma gerekir der ve soruşturma izni verilirse soruşturma aşamasına geçilir. Ama daha inceleme aşamasında” dedi. Hamsici, Deniz Feneri davasıyla ilgili hazırlanan iddianamenin sorulması üzerine, “Ondan sonra yargıyı etkilediniz diyorsunuz. Cevap yok” dedi.

Kılıçdaroğlu’na yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Silivri’deki mahkemelerin siyasi otoritenin emri altında olduğu yönündeki açıklamasının sorulması üzerine de 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, “Mahkemeler kimsenin değil, Türk milletinin mahkemesidir” cevabını verdi. Okur, yeni HSYK döneminde göreve getirilen hakim ve savcılara ilişkin haberlerde kullanılan dili de eleştirdi.

‘CD eğitimi veririz’

Bir gazetecinin, bazı davalardaki sahte CD iddialarını hatırlatarak bu konuda hakim ve savcılara eğitim verilip verilmeyeceğini sorması üzerine Okur, “Bu konuda bize de çok sayıda şikayet geliyor. Biz nerede bir eksiklik görürsek o konuda eğitim veriyoruz. Gerekirse bu eğitimi de planlarız” dedi.