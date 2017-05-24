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Dink cinayeti davasında, üçüncü iddianame ikinci kez iade edildi

İddianamede bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülen yer alıyor

24 Mayıs 2017 18:32

Hrant Dink suikastı ile ilgili hazırlanan 3'üncü iddianame, mahkemece ikinci kez savcılığa iade edildi.

İddianame, daha önce de ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eksikler bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcısına iade edilmişti.

İddianamede bir numaralı
şüpheli Fethullah Gülen

Söz konusu iddianamede Dink cinayetinin 'FETÖ ile bağlantılı" olduğu iddiası yer alıyor. İddianamede bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülen yer alırken, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi müdürü Ekrem Dumanlı’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

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