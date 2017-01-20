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Dink cinayeti davasında 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi

Dinlenecek tanıklar arasında dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler de bulunuyor

20 Ocak 2017 20:48

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink'in 10 yıl önce genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde katledilmesine ilişkin davada 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.

Dinlenmesine karar verilen tanıklar arasında dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Erslan ile gazeteci Nedim Şener'in de bulunuyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, cinayetle ilgili İstanbul'un üzerindeki suçu başka yere yıkmak için kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, bütün amacın İstanbul'u sorumluluktan kurtarmak olduğunu savundu.

Yılmazer, kendisinin itibarsızlaştırılması için Ergenekon sanıklarının beraat ettirildiğini öne sürdü.

Daha sonra tarafların taleplerini alan mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan ile gazeteci Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Tanık olarak çağrılan isimlerin arasında, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararları çıkarılan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürlerinden Ayhan Falakalı ve Recep Güven de bulunuyor.

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