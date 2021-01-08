Dink cinayeti davasında 1 sanık hakkında daha tutuklama kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Okan Şimşek hakkında tutuklama kararı verildi.

Çağlayan Adliyesi'nde 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların savunmalarının alınmasına bugünkü duruşmada da devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gür'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dün dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Görevlileri Veysel Şahin ile Volkan Şahin’in tutuklanmasına karar veren mahkeme, bugün de dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay olan Okan Şimşek hakkında önceden cinayet olacağı yönünde bilgisi olmasına rağmen bunu sakladığı gerekçesiyle tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasına kararı verildi.

Duruşma, 11 Ocak Pazartesi gününe ertelendi. (ANKA)