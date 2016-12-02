Dink cinayeti davası hâkimi duruşmaya ara verildiği sırada gözaltına alındı!

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Ramazan Akyürek ifade verdiği sırada duruşmaya verilen arada, bu mahkemenin üye hâkimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş, 'FETÖ' soruşturması kapsamında odasından gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ramazan Akyürek savunmasını yaptığı sırada, mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından salona gelen mübaşir, duruşmanın 2 saat sonra devam edeceğini duyurdu.

Bu sırada, mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş'ın odasından gözaltına alındığı ve odasında arama yapıldığı öğrenildi.

'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verilen 192 hâkim ve savcıdan 55'i İstanbul'daki adliyelerde görev yapıyor.

Üye hakim Bünyamin Karakaş'ın da bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi.