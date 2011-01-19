'Dink cinayeti artık çözülemez'

T24 - Saptama, arka yüzünde, "...devletin tüm kurumlarının Dink cinayetindeki rolünü sorguluyor" yazan 'Kırmızı Cuma' kitabının yazarı gazeteci Nedim Şener'e ait; nedeniyle birlikte.



Marguez'in 'Kırmızı Pazartesi' romanına atfen 'Kırmızı Cuma' adlı kitap, 4 yıl önce bir cuma günü işlenen cinayetle ilgili şok belge ve bilgiler içeriyor.



Kitabın yazarı Nedim Şener, NTV Ana Haber’de konuştu ve "Hükümet istese bu işi çözer mi?" sorusuna, "Artık çözemez. Şu anda bu olayın içindeki polisler etkili konumdalar, Başbakan’la çok yoğun ilişki içindeler ve çok özel operasyonlarla ilgili bilgi paylaşıyorlar; birbirleri hakkında çok şey biliyorlar. Başabakan bunlardan bazılarını görevden alırsa yarın kendisinin hukuki güvenliği kalmayabilir" yanıtını verdi.



"Bu kitap aslında devletin tüm kurumlaırnın Dink cinayetindeki rolünü sorguluyor"



Gazeteci Nedim Şener’e, cinayeti önceden haber veren polis ajanı sanık Erhan Tuncel cezaevinden yazdığı mektuptan: "Dink suikastının, Marquez'in 'Kırmızı Pazartesi' romanındaki gibi işleneceği herkes tarafından biliniyordu ama engellenmedi."



Ve ismi böyle ortaya çıkan 'Kırmızı Cuma' kitabını, Nedim Şener NTV Ana Haber’de şöyle anlattı anlattı:



Hükümet istese bu işi çözer mi?



"Artık çözemez. Daha önce istese olurdu ama... Şu anda bu olayın içindeki polisler etkili konumdalar, Başbakan’la çok yoğun ilişki içindeler ve çok özel operasyonlarla ilgili bilgi paylaşıyorlar; birbirleri hakkında çok şey biliyorlar. Böyle bir durumda Başabakan bunlardan bazılarını görevden alırsa yarın kendisinin hukuki güvenliği kalmayabilir.



Cinayetleri, Başbakan’ın imzasıyla suçlanan kişlerin çözmesini bekliyoruz... İçişleri Bakanı Beşir Atalay her konuda konuşuyor ama Türkiye’nin AİHM kararıyla alnını yere eğen bu dosya hakkında basın toplantısı yapmıyor. Yapsın, seve seve gider soru sorarız...



Yargıda ufak tefek kıpırdamalar var. (Rize Ağır Ceza Mahkemesi, kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itirazı kabul etti. Böylece, aralarında dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, dönemin Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu kamu görevlilerine yargı yolu açıldı) Böylece Trabzon’un kapağı açılıyor, umarız Ankara ve İstanbul için de böyle olur...



Ailenin yaptığı suç duyurusu var ve bu yetkililerin yargı önüne çıkması lazım ama benim umudum yok... Bu kararları uygulayacak olan eninde sonunda Başbakan’dır ama AİHM’e gönderilen savunma bir yana MİT’çilerle ilgili soruşturmaya sizn vermemiş olması umutlarımızı kırıyor...



Ankara’daki gazetecilerden rica ediyorum. Başabakan’a sorulacak sorular konusunda yardımcı olmaya da hazırım. Oral Çalışlar, Başbakan’a ‘niye aydınlat mıyorsunuz?’ diye sorduğunu ve ‘tehdit ediliyorum’ yanıtnı aldığını yazdı. Kimden tehdit alıyor; MİT mi, jandarma mı, polis mi yoksa... Bunların sorulması lazım..."







