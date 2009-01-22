Dink anıtına 'cam' engeli

Kaldırımın altına konulacak Dink anıtı üzerini kapatacak ‘kaymayan cam’ olmadığı için tamamlanamadı



Radikal gazetesinin haberine göre heykeltıraş Mehmet Aksoy’un, Hrant Dink anısına yaptığı ‘güvercin’ heykeli bir yıldır Şişli Belediyesi’nden onay bekliyor. Dink’in öldürüldüğü yere, kaldırımın 75 santimetre içine konulacak heykelin, üstünü konulacak ‘kaymayan’ cam kaide bir türlü bulunamıyor. Belediye yetkilileri kaymayan cam bulunduğunda sorun kalmayacağını söylüyor.

Heykeltıraş Aksoy, Hrant Dink’i simgeleyen güvercin heykelini bir yıl önce tamamladı. Projeye göre, beyaz güvercin heykel, Dink’in öldürüldüğü noktada kaldırımın 75 santimetre altına konulacak. Üzeri cam kaideyle kapatılacak. Çukur’un genişliği ise 120 santimetreye 120 santimetre olması planlanmıştı.



Vicdan sızlatacak heykel



Ancak bu projeyi destek veren Şişli Belediyesi, cam üzerinden geçecek insanların kayarak düşebileceği gerekçesiyle, onay vermedi. Kaymayan bir cam bulunması için bir yıldır bekleniyor. Bu durumu eleştiren heykeltıraş Aksoy izin verilmemesinin manidar olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“İzin bekliyoruz. İzin gelse iki günde yapılır. Belediyenin isteği üzerine açıklığı düşürdüm. 50 santimetreye 100 santimetre ‘konik’ olacak şekilde ölçüleri değiştirdim. Aşağıda vurulmuş beyaz güvercin görünecek. Zeminine siyah granit döşenecek. Cama Dink ve doğum tarihi yazılacak. Bakıldığında vicdan sızlatacak bir heykel yapmak istedik.”



Belediye: Kaymayan cam bulamadık



Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Vasken Barın ise “Aksoy bana ebat 60 santimetreye 120 santimetre demişti. Ancak gördüm ki 120 santimetreye 120 santimetre. Üzerine konulacak kaymayan bir cam olup olmadığını araştırdım. Heykelin konulacağı yer Osmanbey de çok işlek bir yer. O cama basan kayar. Kaymayan cam bulamadık. Belediyenin bir görevi de güvenliği sağlamak. Son görüştüğümüzde ebatın küçültüldüğünü söyledi. Ebat küçültülürse problem kalmayabilir.”

