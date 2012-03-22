Dink ailesinin avukatlarından soruşturmasının genişletilmesi için 10 talep

T24 - Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili Dink ailesi avukatları, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan rapora göre cinayette ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri ile ilgili soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Dink ailesi avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundukları rapor ile soruşturmanın genişletilmesini talep etti. DDK raporunun bugüne kadar cinayetle ilgili hazırlanmış diğer raporlara nazaran daha titiz ve kapsamlı olduğunu belirten avukatlar, “Bu yolla yeni tespitlere ve yeni delillere ulaşıldığı da aşikardır" dedi.

Başsavcılığa sunulan dilekçede 10 talep sıralayan avukatların bazı talepleri şöyle:

-Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’e ait Mc Donalds bombalanması olayından cinayetin olduğu güne kadar geçen sürede yapılan dinleme kayıtlarının da gönderilmesi.

-Tuncel ait 5 bin 25 ve Hayal’e ait 6 bin 250 ses kaydını çok kısa sürede inceleyen ve sadece 63 tanesinin soruşturmaya dahil edilmesini belirten polis memuru ve sıralı amirleri hakkında özel yetkili savcılıkça soruşturma açılması

-Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde gerçeğe aykırı bir biçimde tutanak tutulduğu anlaşılan şahıslar hakkında delilleri kararttıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılması.

-DDK’nın raporuna göre Akbank ATM görüntülerinin bir kısmının silindiği şüphesi olduğu, TEM şube görevlilerinin görüntü kaydı yaptıkları bilgisayar ve taşınabilir hard diskler, DVD ve CD’ler üzerinde araştırılma yapılması ve kayıtlarda geri dönüşüm sağlanması halinde delil karartan şahısların bizzat savcılık tarafından hem çete hem de terör örgütünden soruşturulması

-Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in Trabzon’da emniyet ve jandarma ile ilişkilerinin araştırılması.

-TEM Şube Müdürü Yahya Öztürk’ün ifadesinin alınması ve Hayal’in babası Bahattin Hayal ile Öztürk’ün yüzleştirilmesi

-Cinayetle ilgili jandarmanın elinde ne gibi istihbari bilgilerin bulunduğu ve bu bilgilerin kimlerden geldiğinin araştırılması

-Cinayette kullanılan silahın kimden ve ne şekilde elde edildiğinin tespit edilmesi ve silahın temini konusunda jandarma görevlilerinin oynadığı rolün açığa çıkartılması

-Mahkemeye gönderilen kamera görüntülerinde görülne kişinin Osman Hayal olup olmadığının incelenmesini isteyen avukatlar, Osman Hayal’e ait telefon sinyal bilgileri ile olay yerini gören tüm kamera kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yeniden incelenmesi

-Hrant Dink’in bina dışına çıktığını Samast’a kimlerin haber verdiğinin araştırılması.