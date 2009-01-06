Dink ailesinden TRT'ye uyarı: Yalanı düzelt

TRT’nin ayıbı: Maraş Katliamı’nı Dink planladı

Aile düzeltme gönderdi



Aile dava açmaya hazırlanıyor

TRT 1 ve TRT-İNT kanallarında birkaç gün arayla yayınlanan ve Hrant Dink’in Maraş Katliamı'nın sorumluları arasında gösterildiği 'Şahların Labirenti' adlı belgesel, Dink ailesinin tepkisine yol açtı. Bir düzeltme yazısı gönderen aile avukatları, belgeselde anlatılanın ırkçı bir yalan olduğunu ve bir devlet kanalı olan TRT’nin de bu yalana alet edildiğini belirtti. Ayrıca yasal yollara da başvurulacak.Hrant Dink'i Maraş Katliamı'nın sorumlusu olarak gösteren "Şahların Labirenti" adlı diziyi iki kez yayımlayan TRT'ye Dink ailesinden tepki geldi. Avukatları Fethiye Çetin aracılığıyla TRT'ye cevap ve düzeltme yazısı gönderen Dink Ailesi "Devlet televizyonunun bu tür bir yalana ve ırkçı söyleme alet edilmesinden rahatsızlık duyduklarını" bildirdi.TRT 1'de yayınlanan "Şahların Labirenti" belgeselinin 24 Aralık Çarşamba günkü bölümünde 1978'de Maraş'ta alevilere ve solculara karşı gerçekleştirilen ve resmi rakamlara göre 111 kişinin öldürüldüğü katliamın baş sanıklarından Ökkeş Şendiler'in değerlendirmelerine de yer verilmişti. Şendiler'in "Maraş'ta yaşananlar, bir Alevi-Sünni çatışması değildi. Dink ve arkadaşlarının örgütleri bu işleri yaptı. Zaten ölenlerin arasında altı-yedi tane sünnetsiz cesedi vardı" sözleri tepkilere yol açmıştı.TRT eleştiriler karşısında sorumluluğu yapımcının üstüne atmıştı. TRT yönetimi tartışmalar üzerine "Dışarıdan alınan bir yapım. Sorumluluk yapımcıya aittir. Dink'in avukatı veya ailesinden birileri de karşı görüş söylerlerse, onlar da yayınlanır" açıklamasını yapmıştı. Ancak tepkilere rağmen belgeselin bu bölümü TRT int'te bir kez daha yayınlanmıştı.Dink Ailesi geçen cuma günü TRT'ye bir düzeltme ve cevap yazısı yolladı. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink çocukları Delal, Arat Dink ve kardeşi Hosrof Dink avukatları Fethiye Çetin aracılığı ile gönderdikleri yazıda şu değerlendirme yapıldı: "Hrant Dink, 'Maraş Katliamı' gibi yakın tarihimizdeki siyasi katliamlar zincirinin en acı olaylarından birinin sorumlusu olarak gösterilmiştir. Bu, bir yalandır ve sağlığında başarılamadığı için öldürülmesinden sonra da devam ettirilen karalama kampanyasının bir parçasıdır. Aynı programda aralarında Hrant Dink'in de olduğu bir grup vatandaşın, Ermeni kimliğine vurgu yapılarak, bunun 'dış mihrak parmağı'na bir kanıt teşkil ettiği gibi ırkçı bir yaklaşım sergilenmiştir. Devlet televizyonunun bu tür bir yalana ve ırkçı söyleme alet edilmesi, yapılanın önemini ve rahatsızlığımızı kat be kat arttırmaktadır. Cezai ve hukuki başvuru yollarımızı saklı tutuyor; TRT'yi ve programın yapımından sorumlu olanları, insan haklarına duyarlı, namuslu bir yayıncılık yapmaya davet ediyoruz."Başvuruda cevap ve düzeltme metninin 2954 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca ve yasal süresi içinde aynen yayımlanması istendi.Dink Ailesi avukatı Fethiye Çetin Taraf'a yaptığı açıklamada bu duruma sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Çetin, TRT yöneticileri, belgeseli hazırlayanlar ve Hrant Dink'i Maraş Katliamı'nın sorumlusu gibi gösteren sözleri nedeniyle Ökkeş Şendiller hakkında dava açılması için hazırlıklara başladıklarını söyledi.