Dink ailesi destek nöbetinde



T24- Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'a Dink ailesi üyelerinden de destek geldi. Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink, sorgulamalar esnasında Beşiktaş Adliyesi'nde bulunurken, eşi Rakel Dink Ahmet Şık'ın eşini ziyaret etti.

Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmadan önce 5 Mart Cumartesi günü sabah saatlerine kadar süren sorgulaması sırasında Beşiktaş Adliyesi'nin önünde bekleyen Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink, meslektaşları Metris Cezaevi'ne götürülürken yapılan oturma eylemine katıldı. Şener ve Şık’ın cezaevine gönderilmesinden sonra adliye önündeki yolu kesen çoğu gazeteci yaklaşık 50 kişi ''Ahmet, Nedim onurumuzdur'', ''Özgür basın susturulamaz'' sloganları attı.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink de, pazar günü Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu'nu evinde ziyaret etti. Gazetecilere Özgürlük Platformu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Enstitüsü Derneği ve Gazeteciler Sendikası'nın pazar günü Şık'ın evinin önünde yaptığı açıklamadan hemen önce Verdioğlu'nu ziyaret eden Rakel Dink, tutuklanan gazetecilere destek verdi.