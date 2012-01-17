Dink ailesi: Bu kadarını beklemiyorduk!

T24 - Hrant Dink cinayeti davasının sonuçlanmasının ardından Dink ailesi adına avukat Fehiye Çetin, ''Arat Dink'in de dediği gibi bizimle dalga geçtiler, hatta dalagın en büyüğünü en sona saklamışlar'' dedi.



İşte Fethiye Çetin'in açıklaması:





'Bizimle dalga geçtiler'



''Olayın üzerinden 5 yıl geçti. 5 yılda, Arat Dink’in de dediği gibi bizimle dalga geçtiler. Meğer dalganın büyüğünü en sona bırakmışlar. Meğer Hrant büyük bir planın parçası olarak değil, 3-5 kendini bilmez tarafından öldürülmüş. Bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten bu kadarını beklemiyorduk.''





'Karar hiçbir şeyin değişmediğini gösterdi'



''Bu karar bir geleneğin hiçbir şekilde değişmediğini gösterdi. Devletin siyasi cinayetler ve bir kısım vatandaşlarını ötekileştirme geleneği devam ediyor. Bu devletin katil, halkını bombalayan, imhacı, suikastçı olarak anılmasından çok rahatsız olanlar devleti bu sıfatlardan arındırmak için hiçbir şey yapmadılar ve bir büyük fırsatı ellerinin tersiyle teptiler



Böyle cinayetlere bir daha hayır demek için bu dava eşsiz bir fırsattı. Ama onlar bu fırsatı kullanmak istemediler. Daha dün devletin hedefinde olanlar ve bugün iktidarda olanlar, kendilerini ötekileştirenlerle ittifak kurmuşlar. Tarihte bu gelenek önce geçici müttefiklerini yiyerek ve yok ederek yoluna devam etmiştir''





'Bu dava yeni başlıyor'



''Bugün ilk safha kapandı. Biten bir komedi dosyasıdır. Bizim için her şey daha yeni başlıyor. Karanlıkta saklanan gerçek failler bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Bu yüzden bu dava yeni başlıyor.''





