Dink ailesi avukatları: Örgütten ceza verilsin

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ’nce 17 Ocak tarihinde verilen karar sonrası kısa temyiz dilekçesi veren avukatlar, gerekçeli kararın kendilerine ulaşmasının ardından uzun gerekçelerini sıraladı. Bugün Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na gelerek dilekçesini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ’ne veren avukatlar, dilekçenin Yargıtay’a gönderilmesini talep etti.

49 sayfalık dilekçe

Avukat Fethiye Çetin’in de aralarında bulunduğu 3 avukatın imzasının bulunduğu dilekçe 49 sayfadan oluşuyor. 5 yıl süren dava boyunca aile avukatlarının duruşmada yaptığı savunmadan bölümlerin ve mahkemeden istenilen taleplerin anlatıldığı dilekçede, cinayetin arka planında bir örgütün varlığından bahsedildi. Sanıklara ‘örgüt üyeliğinden’ ceza verilmediğinin hatırlatıldığı dilekçede, savcı Hikmet Usta’nın temyiz dilekçesinde ‘cinayetin arkasındaki örgütü dikkat çektiği’ hatırlatıldı.

19 hakkındaki karara da itiraz ettiler

Dilekçede 19 sanık hakkında mahkemece verilen karara tek tek itiraz edildi. Bütün sanıklar hakkında verilen kararların usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle kararın bozulması gerektiğini belirten Dink avukatları, bütün sanıkları ‘örgütten’ ceza verilmesi gerektiğini vurguladı.

‘Örgütten ceza verilsin’ talebi

Dink ailesi avukatları, sanık Yasin Hayal’e ‘terör örgütü yönetici olmak’, sanık Erhan Tuncel’, ‘Terör örgüt yöneticisi olmak ve tasarlayarak adam öldürmeye azmettirmek’, sanıklar Osman Hayal, Çoşkun İğci, Zeynel Abidin Yavuz, Mustafa Öztürk ve Tuncay Uzundal’a , ‘Terör örgütü üyesi olmak, tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek’, sanıklar Ersin Yolcu ile Ahmet İskender’e, ‘Terör örgütü üyeliği’, diğer 9 sanığa ise ‘Terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlarından ceza verilmesi gerektiğini belirtti.