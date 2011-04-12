-DİNİ TEMSİLCİLERİ BULUŞTURDU STRASBOURG (A.A)- 12.04.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, dini temsilcileri Avrupa Konseyi'nde buluşturdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez, Romanya Patriği Daniel, Vatikan'ın dinlerarası diyalog temsilcisi Kardinal Jean-Louis Tauran, Başhaham Berel Lazar, Almanya'nın Protestan Kilisesi Temsilcisi Bernhard Felmberg, AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi davetlisi olarak Strasbourg'a geldi. Müslüman, Katolik, Ortodoks, Protestan ve Musevi temsilciler, AKPM Genel Kurulu'nda ''kültürlerarası diyaloğun dini boyutuyla'' ilgili yapılacak görüşmeden önce Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Dini temsilciler Çavuşoğlu'na, AKPM'nin bu konuda bir toplantıya öncülük etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. AKPM'de bugün tartışılacak konu ile ilgili raporu ''çok başarılı ve faydalı'' bulduklarını ifade eden din adamları, kültürlerarası diyaloğun gelişmesinde, özellikle ''eğitim ve medyanın'' önemini vurguladılar. AKPM Genel Kurulu, Lüksemburglu parlamenter Anne Brasseur'un hazırladığı raporu bugün tartışarak oylayacak.