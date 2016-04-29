Dini seminere katılan anaokulu çocuğu “Ölmek istiyorum” dedi!

Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü arasında imzalanan ‘Değerler Eğitimi’ protokolü sonrasında anaokulunda verilen seminerden sonra bir çocuk annesine ölmek istediğini söyledi. Bunun üzerine anaokuluna soruşturma açıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, seminerin ardından oğlunun yaşadıklarını telefonla Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar’a anlatan anne E.T., yaşananlar karşısında şok geçirdiğini söyledi.

Anne A., “Oğlum okuldan geldikten sonra, ilahi söylendiğini, dua okunduğunu söyledi. Cennete gitmenin ne kadar iyi bir şey olduğunun söylendiğini ifade etti bana. Öğretmeni aradığımda ‘Değerlerimiz’ adı altında bir seminer düzenlendiğini, öğretmenlerin bilgisi olmadan çocukların seminere sokulduğunu söyledi. ‘İznim olmadan böyle bir şeye dahil edemezsiniz benim çocuğumu. kesinlikle bilgim yok’ dedim. Tamamen okul müdürüyle ilgili bir durummuş, öğretmene de sürpriz olmuş. Okul müdürüne şikayetlerimi ilettim” diye konuştu.

“Oğlum ölmek istediğini söylüyor”

Öğretmenleri ve arkadaşlarını seven çocuğunun eğitimine ara vermemek için istemeyerek de olsa okula göndermeyi sürdürdüğünü kaydeden anne E.T., telefon görüşmesinde şöyle devam etti:

“Aşı yapılırken, tiyatroya gidilirken bizden izin formu istenirken, böyle bir olay için izin istenmiyor. ‘Çocuğun psikolojisini bozmaya nasıl hak buluyorsunuz kendinizde?’ diye bir soru yönelttim okul müdürüne. ‘Büyüklerimiz öyle uygun gördü’ diye bir cevap geldi. Çocuğumu o kadar zor ikna ettim ki bu duruma. Çocuğum ölmek istediğini söylüyor. Şok oldum. ‘Ben ölmek istiyorum. Bugün okulda dualar okundu. Cennetin çok güzel yer olduğu söylendi’ dedi. 6 yaşındaki çocuğa söylenir mi bu? Çocuklara, ‘En merhametli manevi kişilik kimdir?’ diye soruyorlar. Çocuklar ‘Atatürk’ diyor. Oradaki görevli sesini yükseltip, ‘Hayır, Peygamberimizdir. Siz yanlış biliyorsunuz. Atatürk değildir’ diyor azarlar gibi.”

Eğitim-İş Başkanı Hakan Boyar ise ölüm ve ölümden sonraki yaşamın anaokulu yaşındaki çocuklarda telafisi zor durumlara neden olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda bu tip olaylar sıkça yaşanmaya başlandı. Acaba bu bir proje mi? Burası pilot olarak mı seçildi? Çocuklarımızın dini ve vicdani istismarına karşıyız. Çocuklarımızın üzerinden ellerini çekmelerini istiyoruz.”

Gazi Anaokulu Müdür Yardımcısı Hatice Kartal ise yaşanan olayları yalanlayarak seminerde öğrencilere merhamet, insan sevgisi, hayvan sevgisi ve paylaşmanın güzellikleri ile ilgili konuların anlatıldığını söylemekle yetindi.



Soruşturma başlatıldı



Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Adem Koca, şunları söyledi:

“Bizim bilgimiz dışında bir konferans. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen bir konferans. Olayın basına yansımasından sonra inceleme başlattık. Soruşturma da akabinde başladı. Valilik gerekli görürse soruşturma genişletilecek.”