Dini lider Hamaney'den Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığına onay

İran'da Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığı bugün yapılan törenle dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından onaylandı. Yemin töreni 5 Ağustos'ta yapılacak.

Duvar'da yer alan habere göre Hasan Ruhani, İran’da Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların yüzde 57’sini alarak kazandı. Üst düzey askeri ve siyasi erkânının katıldığı törende, Ruhani’nin onay belgesinin metni Ayetullah Hamaney’in Özel Kalem Müdürü Muhammed Golpayegani tarafından okundu.

İran hukukuna göre, bir cumhurbaşkanının resmi olarak göreve başlayabilmesi için cumhurbaşkanlığının ülke lideri tarafından onaylanması gerekiyor.

Yemin törenine Zeybekçi gidiyor

Yabancı ülke temsilcilerinin de hazır bulunduğu törene, Türkiye adına Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin iştirak etti. Hasan Ruhani, 5 Ağustos’ta ülke parlamentosunda yemin ederek görevine resmen başlamış olacak. Bruhani’nin yemin törenine, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katılacak.