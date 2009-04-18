'Dini değerler reforme edilmeli'

Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı "Kutlu Doğum Haftası" çerçevesinde, Almanya'nın Hamburg kentinde de Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından etkinlik düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er, “Dini değerleri reforme etmeliyiz” dedi.





Elite Düğün Salonunda düzenlenen kutlama programı çerçevesinde konuşma yapan Hamburg Din Hizmetleri Ataşesi Ömer Yılmaz, 1989 yılından bu yana "Kutlu Doğum Haftası"nın geleneksel olarak kutlandığını hatırlatarak, "Kutlu Doğum Haftası gerek yurt içi, gerekse yurt dışı teşkilatlarında, halkımızın da yoğun katılımıyla kutlanmaktadır. Zira rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrifleri bizim için bir lütuftur" dedi.



Farklılıklara rağmen insanların birbirine hoşgörüyle yaklaşmayı öğrenmeleri gerektiğini belirten Yılmaz, "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Kimsenin kimseyi incitmediği, herkesin kendi hakkına razı olduğu, kardeşçe paylaşımın gerçekleştiği bir dünya hepimizin arzusudur" diye konuştu.



Etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er, "Küreselleşen Dünyada Aile ve Gençlik Problemleri" konulu bir konferans verdi. Modernleşmenin aile ve gençleri yakından etkilediğini belirten Er, Türk aile yapısının her türlü baskılara karşı direniş gösterdiğini ve güçlü olduğunu söyledi.



Modernleşmeye uyum sağlanması gerektiğini ifade eden Er, şöyle konuştu:



"Batı toplumları modernleşme yaşadı, ancak bir bedel ödeyerek. Gerekirse dini değerleri reforme etmeliyiz. Din hiçbir zaman bir toplumda yok olmaz. Din, tam tersine toplumlarda yükselen bir değerdir. Aile bağlarını güçlendirmeliyiz. Çocuklarımıza dinimizi, kültürümüzü, camilerimizi, şehitliklerimizi öğretmeliyiz. Kadınlarımızın camilerde din eğitimine önem vermeliyiz. Kadınlarımızın, camilerin tozlu, topraklı yerlerinde değil, erkeklerle aynı saflarda ibadet etmelerini sağlamalıyız. Batı toplumu Türk aile yapısını örnek almalı."



Hamburg Başkonsolos Vekili Bülent Gökay da, insanların barış ve hoş görü içinde yaşamaları gerektiğini ve bu tür mesajlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydukların söyledi.



Uyumun önemine de dikkat çeken Gökay, "Alman komşularımızla barış ve uyum içinde yaşamalıyız. Bunun da yolu bu ülkenin lisanını öğrenmekten geçer" dedi.



Program çerçevesinde hoca Mustafa Özcan Güneşdoğdu Kuran-ı Kerim tilaveti, Güneşdoğdu İlahi Grubu ile Hamburg DİTİB Merkez Genç Kız Öğrenciler İlahi Grubu da ilahiler okudu.



Etkinliğe Hamburg Başkonsolos Yardımcısı Canan Ünal ve çok sayıda vatandaş da katıldı.





