"Dindar çocuklar, seküler yaşıtları kadar kibar değil"

Çeviri - Gonca Tokyol

Yaklaşık bin 200 çocukla yapılan bir araştırma, dindar ailelerden gelen çocukların seküler evlerde yetişen yaşıtlarına göre daha az kibar olduğunu ortaya koydu.

Current Biology dergisinde yer alan 2015 tarihli araştırmada, yaşları 5 ila 12 arasında değişen ve ABD, Kanada, Çin, Ürdün, Türkiye ve Güney Afrika’da yaşayan çocukların hepsine bir miktar etiket seçmeleri söylendi.

Ardından da görevliler, ellerindekini paylaşıp paylaşmayacaklarını görmek için çocuklara herkese yetecek kadar etiket olmadığını duyurdu. Aynı zamanda da çocuklara, tepkilerini ölçmek için yaşıtlarının fiziksel olarak birbirlerini ittiği bir film izletildi.

"Dine uzun süre maruz kalan çocuklar en olumsuz tavrı sergiledi"

Yüzde 23’ünü Hristiyan, yüzde 43’ünü Müslüman ve yüzde 27.6’sını dindar olmayan ailelerden gelen çocukların katıldığı araştırmanın sonuçlarını değerlendiren akademisyenler, şunları söyledi:

"Bulgularımız, genel inanış ve varsayımların aksine dindar evlerden gelen çocukların diğerlerine karşı daha fedakâr ve nazik olduğu inanışıyla çelişti. Ahlâk söyleminde sekülerlik fikrine inanmanın nezaketi azaltmayacağı, aksine artıracağı sonucuna ulaştık."

Çalışma sonuçları, Hristiyan ve Müslüman çocukların inançlı olmayan ailelerden gelen çocuklara göre daha az fedakâr (diğerkâm) olduğunu gösterirken, dine daha uzun süre maruz kalan, yaşça daha büyük çocukların ise ilişkiler konusunda en olumsuz tavrı sergilediği kaydedildi.