-Dinçer'den hayırseverlere arsa sözü PARİS (A.A) - 27.10.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van depreminin ardından bölgede okul yapmak isteyen hayırseverlere devletinin arsa temin edeceği sözünü verdi. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) genel konferansına katılmak üzere Paris'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Dinçer, UNESCO toplantısı ve Van depremiyle ilgili olarak Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Van depreminin ardından bölgede eğitimin olumsuz etkilenmemesi için seferber olduklarını ifade eden Bakan Dinçer, ''alınacak önlemlerin ardından 14 Kasım'dan itibaren bölgede eğitimin aksamadan devam edeceğini'' söyledi. Depremin, bölgedeki okullara etkisiyle ilgili bilgiler veren Bakan Dinçer, bölgede 446 okul bulunduğunu belirterek, depremin ardından bir okul binasının yıkıldığını, 16 okul binasının zarar gördüğünü bildirdi. Bakan Dinçer, deprem felaketinden ölen öğretmen sayısınınsa 63 olduğunu söyledi. Zarar gören okullarla ilgili çalışmaların derhal başlatıldığını ifade eden Dinçer, bölgeye 30 mühendis gönderilerek zarar gören okullarla ilgili inceleme ve araştırma yapıldığı ifade etti. Bakan Dinçer, ''bölgedeki okul binalarının genelde depreme karşı iyi bir sınav verdiğini ve özellikle toplu konut idaresi tarafından yaptırılan okulların hiç bir sorun yaşamadığını'' söyledi.