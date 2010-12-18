-DİNÇER: RADİKAL TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye'de istihdamı sağlamak için ekonomik büyümeyi mutlaka sağlamaları gerektiğini belirterek, "Ekonomik büyüme orta vadeli programda yüzde 5-5,5 olarak planalıyor. Ancak yüzde 5-5,5 büyüme bile mevcut işsiz stokumuzu çözme konusunda yeterli görünmüyor" dedi. Dinçer, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Ekonomik Araştırma Forumu ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye'de İstihdam Politikası" konferansının kapanışında yaptığı konuşmada, işsizlik sorununa işaret ederek, dünyanın, işsizlik konusunda 2009 yılındaki bir yıllık tahribatı, 2015 yılına kadar ancak telafi edilebileceğini söyledi. Türkiye'de ise 2009 yılında ortaya çıkan tahribatın 2012 yılı sonunda ancak telafi edileceğinin düşünüldüğünü ifade eden Dinçer, "Ancak çok şükür muhtemelen 2012 yılı sonuna kalmadan bunu telafi edebileceğimiz gibi bir tahminimiz var" dedi. Çalışma hayatındaki sorunların sadece iş bulma ve devam ettirmeyle alakalı sorunlar olmadığını, bu yıl ona benzer bir uygulamayı bu kez iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaptıklarını, iş sağlığı ve güvenliği meselesini de çözmek üzere bir çalıştay düzenlediklerini, belki 2011 sonuna doğru da iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili de çok kapsamlı bir politika üretme imkanına ulaşacaklarını bildirdi. -"PİYASA ESNEKLEŞTİRİLDİKÇE İŞLERİNİ KAYBETMEYECEKLER"- İş güvencesinin Türkiye'de çalışan insanlar açısından çok önem kazandığını ifade eden Dinçer, "Çalışma hayatının esnekleştirilmesiyle ilgili konular tartışılıyorken aslında güvenceyi de esas alan fikri bizim iyi işlememiz, insanlara piyasa esnekleştirildikçe işlerini kaybetmeyeceklerini, sahip oldukları haklarından vazgeçilmeyeceğini de öğretmek gerekiyor" dedi. Dinçer, "İnsanlara (senin sahip olduğun bilgi ve donanım başka yerde iş bulmanı sağlar) diyebileceğimiz bir altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Bir yerden işten çıkarılmışsa, İşkur'a gelerek aslında bir başka alanda meslek öğrenebileceği fırsatı kendisine öğretebilirsek o zaman bunu aşacağımızı tahmin edebiliyorum" diye konuştu. Esnekliğin çalışma hayatıyla ilgili öngördükleri stratejilerden birisi olduğunu belirten Dinçer, "Çalışma hayatını esnekleştirmek istiyoruz ve böylece daha fazla istihdam yaratacağımızı da varsayıyoruz. Kendi yapımızı iyi analiz etmeliyiz. Hangi alanlarda esneklik yapılabilir, neler yapılabilir buna bakmalıyız. Hayat boyu öğrenme fikrinin bu noktada özellikle insan odaklı bir istihdam yaklaşımınında önemli olduğunu, buna dair altyapı hazırlamak için yoğun çaba sarfettiğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Dinçer, 2008 yılından önce İşkur'un kayıtlı işsizler arasından işe yerleştirme oranı yüzde 3-4 iken 2009 yılında bunun yüzde 8 civarına çıktığını, 2010 yılında yüzde 12 civarında olduğunu belirtti. -"EKONOMİK BÜYÜMEYİ MUTLAKA SAĞLAMALIYIZ"- Türkiye'de istihdamı artırmak için ekonomik büyümenin mutlaka sağlanması gerektiğine işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, şöyle devam etti: "Ekonomik büyüme orta vadeli programda yüzde 5-5,5 olarak planlanıyor. Ancak yüzde 5-5,5 büyüme bile mevcut işsiz stokumuzu çözme konusunda yeterli görünmüyor. O açıdan bizim çok daha kalıcı tedbirlere ihtiyacımız, çok daha belki radikal tedbirlere ihtiyacımız var. Ekonomik büyümenin bir puan artması istihdamı yarım puan artırıyor. Dolayısıyla ekonomik büyümeyi istihdam dostu bir ekonomik büyümeye dönüştürmeye ihtiyacımız var. Onun için de bizim esneklik tedbirlerini artırmak gibi bir zorunluluğumuz ortaya çıkıyor. Esnekliği artırdığımız takdirde şöyle bir somut örnek vereyim; aynı ekonomik büyüme daha esnek bir çalışma hayatımız olsaydı yaklaşık olarak 50 bin ile 60 bin daha fazla kişiye iş sağlama imkanımızı ortaya koyacaktı. Bugün yüzde 1 büyürsek yaklaşık olarak 100 bin ile 120 bin arasında bir istihdam sağlayabiliyoruz. Ancak işe giriş çıkış katılıklarını ve maliyetlerini azaltırsak, piyasada esnek çalışma modellerini uygulama imkanımız olursa yaklaşık 160 bin kişiye yakın insanı istihdam etme imkanımız oluyor. Bu açıdan bakıldığında aynı ekonomik büyüme ile mevcut çalışma hayatının kalitesini artırarak ve çarklarını daha etkin çevirerek istihdamı daha da artırma imkanımız var." Bütün bunların farkında olduklarını söyleyen Dinçer, "Dolayısıyla tedbirleri alıyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. İşadamlarımızın, işçilerimizin, sivil toplum örgütlerinin ve bilim adamlarının her türlü desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.