Dinçer: Emeklilere promosyon ödemesi mümkün değil

T24 - CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emeklilere promosyon ödenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emeklilere promosyon ödenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın soru önergesini yanıtladı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile bankaların genel müdür yardımcıları ve genel müdürleriyle toplantıların yapıldığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, şöyle dedi:

“Bu toplantılarda, bankalar tarafından emeklilere promosyon verilmesine dair bir düzenleme bulunmadığı, bankaların bu konuda bir bütçesinin bulunmadığı, emekli aylığı ödemelerinden çok cüzi bir kazanç sağladıkları, operasyonel maliyetlerinin yüksek olduğu, emekli grubunun bankacılık faaliyetlerinden dolayı bankaya bir getirisinin bulunmadığı, hiçbir şekilde emeklilere promosyon ödenmesinin mümkün olmadığı banka yetkililerince ifade edilmiştir.”



Emekli aylıklarının yüzde 95'i 3 kamu bankası ve PTT şubelerinden gerçekleşiyor

Bakan Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her ay yaklaşık 9 milyon 500 bin emekli ve hak sahibine 3’ü kamu bankası olmak üzere 22 banka ve PTT aracılığı ile ödeme yapıldığını açıkladı. Çalışma Bakanı, şöyle dedi:

“Gelir/aylık alanların yüzde 95’i 3 kamu bankası ile PTT şubelerinden gerçekleşmektedir. Bankalar ile imzalanan protokoller gereğince, gelir ve aylıkların tutarı ödeme gününden 2 iş günü önce (3 milyon adet ödemeyi geçtiği takdirde 3 iş günü önce) aktarılmakta, bu ödemeler karşılığında bankalara herhangi bir komisyon ödenmemekte, ancak PTT’ye yüzde 0,3 (binde üç) oranında komisyon ödenmektedir” dedi.



“Emekliye banka ile ilgili yönlendirme yapılmıyor"

Emeklilere, aylıklarını alacağı banka için herhangi bir yönlendirme yapılmadığına dikkat çeken Bakan Dinçer, “Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahibi aylık alacağı bankayı kendi tercihine göre belirlemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunca çok sayıda banka ile gelir/aylık ödenmesi hususunda protokol imzalanmasının amacı, hizmetin, etkin, verimli ve yerinden sunulmasıdır” dedi.

Çalışma Bakanı, bankalar ile yapılan emekli maaşlarının ödenmesine ilişkin protokollerde promosyon ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığını da vurguladı.



