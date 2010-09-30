-DİNÇER: ÇALIŞAN DOKTORLARIN KAYDI YAPILDI ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, resmen çalışan bütün doktorların tamamının kaydını yaptıklarını ifade ederek, bu konuda sorun olmayacağını, endişe edilmemesi gerektiğini söyledi. Dinçer, Rixos Otel'deki 10. Türkiye Eczacılık Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Hekimlerin Medula sistemine kayıtları için yarın son gün. 10 bin hekimin kayıtlarını yaptırmadığı ifade ediliyor. Bu konudaki son durum nedir?'' sorusu üzerine Dinçer, şunları kaydetti: ''Doktor Tescil Sistemi'ni, doktorların müracaatı üzerine yapmıyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığında tescil edilmiş bulunan doktorları bilişim ortamında aldık, hastanelerde, özel hastanelerde, üniversite ve devlet hastanelerinde zaten çalışmakta olanların sicillerini, isimlerini ve benzerlerinin bilişim ortamında aldık ve kendi programlarımızı aktardık. Dolayısıyla orada kayıt usulü bir tescil yok. Biz resmen çalışan bütün doktorlarımızın tamamının kaydını yapıyoruz, sorun olmayacak, endişe etmeyin.'' Dinçer, karşılaşılabilecek sorunları gidermeye yönelik alternatifler üretmelerinin de mümkün olduğunu belirtti. ''Yani reçetesi karşılanmayan doktor olmayacak mı?'' sorusuna ''Evet'' karşılığını veren Dinçer, ''Biz karekod uygulaması ile birlikte bu sektörü daha rasyonel hale getirecek, daha ekonomik noktaya çekecek düzenlemeleri yapmaya başlamıştık. Aslında Doktor Tescil Sistemi de bunun bir parçası. Bunun bir başka parçası reçetelerin de bilişim ortamında aktarılması ve eczacılarımızın bu yükten kurtarılmaları. Raporların da yine bilişim ortamında ve tedaviyi veren doktor ya da hastane tarafından yapılması gibi düzenlemeler var. Biz bunları bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Önümüzdeki yıl tedavi ve ilaç hizmetleriyle ilgili her şey bilişim ortamında vatandaşlarımız evrak taşımadan, eczacılarımız evrak arşivlemeden çözebilecekler ve orada çok harika dünya çapında bir iş yapacağız'' dedi.