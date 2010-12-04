-DİNÇER: BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMAMIZ YOK GAZİANTEP (A.A) - 04.12.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, bölgesel asgari ücret uygulaması ile ilgili herhangi bir hazırlık ve çalışma içinde olmadıklarını söyledi. Bakan Dinçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'i ziyareti sırasında dün haberlere yansıyan, bölgesel asgari ücret uygulamasına ilişkin sorulan bir soruya yanıt verdi. Dinçer, ''Biz Çalışma Bakanlığı olarak bu iki konuda herhangi bir hazırlık ve çalışma içinde değiliz. Nitekim az önce sizin bahsettiğiniz türden (bölgesel asgari ücret uygulaması) haberler için ben arkadaşlarımla da konuştum. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda da bu mevzu ile ilgili herhangi bir gündem yok, hazırlık yok, tartışma yok'' dedi. Bu tip konularda kendilerine tavsiyede bulunan uzmanların gönderdiği rapor ve benzerlerinin yanlışlıkla veya bazen de kötü niyetle medyada sanki bakanlığın çalışmasıymış gibi tartışıldığını kaydeden Dinçer, bunların doğru olmadığını ifade etti. Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ayrıca en azından bu yıl asgari ücretin 16 veya 18 yaş için belirleneceğiyle ilgili uygulamadan vazgeçmiş değiliz. Dolayısıyla bu konuda lütfen benim dışımda duyacağınız haberlere çok fazla itibar etmeyin.'' Ömer Dinçer, vatandaşların sağlıkla ilgili reklamlara ve kampanyalara aldanmamasını istedi. Sağlık işletmelerinin güvenilirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Dinçer, şu anda 10'a yakın işletme ile ilgili soruşturmaların yürütüldüğünü söyledi. Bu tip kampanya yürüten işletmelerle de protokolü iptal ettiklerini ve sağlık hizmetini almadıklarını aktaran Dinçer, ''Bizim bu mücadelemizde hem medyanın hem vatandaşlarımızın bize destek vermelerini talep ediyoruz'' dedi. Sağlık hizmetlerinin ancak kaliteli ve güvenilir yerlerden alınabileceğini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti: ''Hakikaten Afyon'daki hadise bizim için çok üzücü. Çok kötü örnek oldu. Ama bu vesileyle sizlerle paylaşmak istediğim husus şu; bizimle sözleşme yapmış olan işletmelerden bazıları hukuka ve sözleşme şartlarına aykırı olarak değişik illerde, ilçelerde bazen servis kaldırarak, bazen kısa mesaj göndererek, bazen değişik kampanyalar organize ederek, vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunacaklarını söylüyorlar. Vatandaşlarımızın bu tip, reklamlara ve kampanyalara aldanmamasını önemle ben rica ediyorum. Çünkü işletmelerin güvenilirliği çok önemli. Sağlık hizmetleri ancak kaliteli ve güvenilir yerlerden alınacak hizmettir.'' Dinçer, yeşil kart kullanan vatandaşa üç kez iş teklifi yapacaklarını, kabul etmemesi halinde kartına el konulacağını söyledi. Yeşil kartlılarla ilgili bir tedbir aldıklarını belirten Bakan Dinçer, meclise sevk ettikleri kanun içerisinde bu düzenlemelerin de yer aldığını duyurdu. Dinçer, yeşil kart sahibi herkesin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gittiğinde yeşil kart için vize alabileceğini, ama çalışabilecek durumda ise aynı anda İş-Kur'a işsiz olarak kayıt edileceğini söyledi.