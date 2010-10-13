Dinçer: Bizde olsa 3 günde çıkarırdık

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Şili'deki maden kazasında mahsur kalan 33 işçinin 69 gün sonra yeryüzüne çıkarılmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer yorumladı.Dinçer, "Böyle bir kaza bizde olsaydı, madencilerimizi üç günde çıkarırdık" dedi.Sky Türk'te yayınlanan 'Haber Mahali' programında konuşan Bakan Dinçer, "Zonguldak'da grizu patlaması ile kazaya uğradık. Şili'de ise göçük oldu. Şayet Zonguldak'da grizu patlaması yerine, göçük olsaydı, işçilerimizden hayatını kaybeden olmayacaktı ve sadece 3 günde çıkaracaktık" dedi.Dinçer şöyle devam etti:"İşçilerimizi 560 metreden 3 günde çıkarırdık. Biz çok daha iyiyiz. Şimdi siz, madenin bir köşesinde göçük olmuşken öbür tarafta güvenli bir yerde bekleyen insanları görüp "Bizde niye böyle değil!" derseniz, bize haksızlık edersiniz.Çünkü bizim madenlerimizde de işçilerimizin güvenle ve aylarca kalabilecekleri mekanlar var. Zaten ona benzer yerlerde dinleniyorlar, yemeklerini yiyorlar. Ama bizde insanlar hayatını kaybettiler. İkisi ayrı durumlar. Onun için Şili'deki benzer başka bir durumu bizimle mukayese etmenin doğru olacağı kanaatindeyim" dedi.Bakan Dinçer Şili'deki kurtarma çalışmalarının büyütüldüğünü belirterek şunları kaydetti:"Niye o kadar büyütüyoruz Şili'de olup biten hadiseyi? Şöyle örnek vereyim, içeriye indirilen sondajın genişliğiyle, aslında yapılan kafes birbirinden farklıydı, uyumlu değildi. Kafes sondaj deliğinden içeriye giremediği için geciktiler. Çok da basit bir hadiseydi halbuki."