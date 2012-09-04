Dinçer: Başbakan'ın 66 ayını dolduran torunu da okula gidecek

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 66 ayını dolduran Başbakan Erdoğan’ın torununun da bu yıl okula başlayacağını söyledi.



Dinçer, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı. Dinçer'in açıklamaları özetle şöyle:

"(İtiraz edenler PKK'lı ve laikçi açıklaması) Medyanın ilgi çekmek için farklı ifadeyle ele aldığı kanaatindeyim. İtirazların önemli bir kısmı ideolojik kaynaklı olduğunu söyledim. Bir sendika, ki KCK’yla bağlantısı olduğu biliniyor. 'Ya okula göndermeyin ya da rapor alın' dedi. Bu ideolojik bir tavırdır. Endişe taşıyan aileler varsa bunu anlatmaya, endişeleri gidermeye çalışıyoruz. Siyasi ve ideolojik olarak karşı çıkanlara söyledim. Aileleri itam eden bir söz değildir. İtirazlar rasyonelse bize yol gösterici oluyor.

Yaklaşık 40 bin öğretmenimizi alacağız. Bu yıl içinde 57 bin öğretmeni atamış olacağız. Örneğin felsefe ve tarih öğretmeniyle kadrolarını doldurunca, diğer alanlar ne olacak. 137 alanımızdaki öğretmenize eşit ve adil davranmalıyız. 40 bin öğretmen alacaksak, yüzde 25 olarak her ile dağıtıyoruz. İhtiyaç oranında açıklama yapıyoruz. Hem talep yüksek hem de kadro düşük. Bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun anlayışla karşılanması gerekiyor.

45 bin öğretmeni ya diğer illere dağıtacaktık ya da onları rahatsız etmeden kendi ilçelerinde alıkoyacaktık. Yüksek talep bu sorunu ortaya çıkardı. Elimizden geldiğince bütün öğretmenlerin arzusunu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Genel bir kuralı hatırlatmak istiyoruz. 66 ayı dolduranlar okula gidecek. Başbakan Erdoğan’ın torunu, Cumhurbaşkanı’nın torunu da ayrıcalığa tabi tutulmaz.

SBS'leri çocuklarımızın seçildiği ve sıralandığı imtihan olmaktan çıkaracağız. Çocukların eğitimlerini en yakın lisede almalarını sağlamak için çalışıyoruz. Sınava tabi olmadan eğitim göreceği bir çalışma yapıyoruz.

SBS’yi kaldırmayı planlıyoruz. YGS’yi de yılda birkaç kez yapacağız. Öğrenciler hazır hissettiğinde sınav yapacağız.

Öğretmen olmak şimdi de zor. 300 binden fazla öğretmen adayımız, kadro açılamadığı ve atama yapamadığımız için yarış içerisindeler. Süreçleri zorlaştıran tasarım olduğunu düşünmek yerine öğretmenliğin niteliğini ve şartlarını iyileştirmeye yönelik iyileştirme olarak düşünmek gerekiyor.

(Gaziantep saldırısında bir öğretmenin tutuklanması) Hangi yollarda öğretmen alımı yapıyorsak buna devam edeceğiz. Bizim içimizde çürük elmalar varsa onu ayırıyoruz. Gözden kaçanlar için kamuoyuna mahcup olduk.

Öğretmen bulamadığımız için ders açamıyorsak maruz görülmeliyiz. Hangi derslerin ne kadar tercih edileceğini net göremiyoruz." (ntvmsnbc)