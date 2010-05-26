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Dinçer: Ailenin tereddütü doğru çıktı

26 Mayıs 2010 01:45

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müesseese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlaması ile ilgili, ''(Cesetlerin karıştığı iddiası) Biliyorsunuz bir ailenin tereddütü vardı, bu doğru çıktı görünüyor'' dedi.

Dinçer, maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiye henüz ulaşılamadığını, çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyerek, ''Yarın kömür göçüğüne ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Umarım işçilerimiz oradadırlar, onları alıp çıkarırız. 2 arkadaşımızın kimlikleri belirlendi. Bunlar Dursun Kartal ve Engin Düzcük" dedi.

Bakan Dinçer, 'Cenazelerin karıştığı yönünde iddialar var, bununla ilgili çalışma yaptınız mı?' sorusuna ''Ailelerin tereddütü kalmasın diye bütün işçilerimizin DNA çalışmaları baştan sona yeniden yapıldı. Bir karışıklık söz konusu. Raporlar henüz bizim elimize gelmedi, yarın büyük ihtimalle savcımız, karışmış olan cesetler varsa şayet bunları ilgili ailelerle paylaşacak. Biliyorsunuz bir ailenin tereddütü vardı, bu doğru çıktı görünüyor'' şeklinde cevapladı.

Dinçer, bir gazetecinin 'ocaktaki 2 işçinin kuyuda olduğu yönünde iddia bulunduğu' yönündeki soru üzerine, ''Evet orada kuyu bulunuyor, öyle bir ihtimal de var. Ama biz göçükleri kaldırmadığımız için fikir yürütmemiz yanlış olur. Spekülasyon yapmanın gereği yok. Biz emin adımlarla bildiğimiz şeyleri söyledik, varsayımlar üzerine hiç konuşmadık''dedi.


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