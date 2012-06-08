Dinçer: Ağustos ayında 40 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer öğretmen atamalarıyla ilgili olarak hükümetin ağustos ayı için 40 bin kişilik yeni kadro verdiğini açıkladı. Dinçer, Erciş'te katıldığı bir açılış sonrasında gazetecilere, "Erciş'ten Türkiye'ye bir müjde vermek istediğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na ağustos ayında atanmak üzere, 40 bin yeni kadro veriyor. Öncelikle bu anlayış ve destek için Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Maliye Bakanı ve Hazineden Sorumlu Başbakan Yardımcımız Ali Babacan'ın anlayışıyla bu sene bütçe şartlarının zorlanmış olmasına rağmen, önemli bir destek verdiler. Aslında bu sene memur maaşları ile ilgili görüşmelerde, hükümetin bütçede planladığının az da olsa üzerinde bir artış olmuştu. Bunun, bütçemizde ciddi bir açık meydana getireceği daha önceden açıklanmıştı. Buna rağmen 40 bin yeni kadro verildi."

Verilen 40 bin kadronun kanunlaşmasından sonra atamayla ilgili işlemleri yapacaklarını dile getiren Bakan Dinçer, "Şunu da hatırlatmak isterim, şubat ayında bize 17 bin kadro tahsis edilmişti. Biz o kadroyu daha çok doğu ve güneydoğu illerimize atamıştık. İki atamayı bir arada değerlendirdiğimizde 57 bin kadro verilmiş oldu. Bu Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde bir yılda verilen en büyük kadrodur" diye konuştu.