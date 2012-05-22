Dinozor fosili tartışma sebebi oldu

Oldukça nadir bulunan 7 metre uzunluğundaki Tiranozor Bataar iskeleti, ismini açıklamak istemeyen bir alıcı tarafından 1 milyon dolara alındı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Elbegdorj Tsakhia, Gobi çölünde bulunan iskeletin Moğolistan'dan geldiğini ve ülkede bulunan fosillerin sınır dışına çıkarılmasının yasak olduğunu söyledi.

Açık artırmayı gerçekleştiren Heritage Auctions müzayede kurumu, fosilin yasal olarak ABD'ye getirildiğini savundu.

Ancak Cumhurbaşkanı Tsakhia, satışın durdurulması için bir mahkeme emri çıkarmayı başardı.

Tiranozor Bataar, Hollywood'un ünlendirdiği etobur Tiranozor Rex'in Asyalı kuzeni.

New York'taki bu fosilin türün en iyi korunmuş örneği olduğuna inanılıyor.

Heritage Auctions'un Doğa Tarihi Bölümü Müdürü David Herskowitz, ''Dinozorlar söz konusu oldu mu zaten bütün fosiller oldukça nadir bulunuyor ancak en nadir bulunanlar, etobur dinazorların fosilleri'' dedi.

Herskowitz ''Ve bütün etobur dinozorların arasında en ünlü olanlar Tiranazorlar. Bu cins dinozorların fosilleri en çok aranan, en çok ilgi çeken fosiller. Tabii bulunması en zor fosiller de bunlar. Belki çok büyükler, ancak çok da nadirler'' dedi.

Bundan 7 yıl önce Gobi çölünde ortaya çıkarılan T-Bataar fosili, satışa çıkarılıncaya kadar İngiltere'de saklanıyordu.

T-Bataar kuzeni T-Rex'e göre biraz daha küçük ve daha uzun kolları var.

Herskowitz, bu dinozor fosilinin açık artırmada satılan ikinci dinazor fosili olduğunu söyledi.

1997 yılında, Sue adı verilen bir T-Rex fosili 8 milyon dolara satıldı.

Müzayede kurumunun avukatları, satışın ABD yasalarına uygun olduğunu söylüyorlar. Ancak bir ABD mahkemesi, Moğolistan'ın iddialarının geçersiz olduğu kararını verinceye kadar satış kesinleşmeyecek.

(BBC Türkçe)