-DİNAR'DAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI AFYONKARAHİSAR (A.A) - 12.11.2010 - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, askeri araçla kamyonetin çarptığı kazada yaralananlardan Ramazan Memiş, hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Tatarlı beldesi yakınlarındaki kazada yaralanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ramazan Memiş, hayatını kaybetti. Muhammet Ayaz idaresindeki 703095 plakalı askeri araç Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolunda Ali Pamukçu yönetimindeki 15 NP 626 plakalı kamyonet ile çarpışmış, kazada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bozgurt, erler Muhammet Ayaz ve Hasan Demirdöven şehit olmuş, kamyonet sürücüsü Ali Pamukçu sevk edildiği hastanede ölmüş, erler Tolga Uzan ve Hakan Avcı ile kamyonetin içerisinde ve kasasında bulunan Halil Sevinç, Mehmet Öztürk ve Kadir Tekin yaralanmıştı.