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Spor

Dinara Safina yükseliyor

Teniste dünya klasmanında erkeklerde ilk 3 sıra değişmezken, bayanlarda 1. ve 2. isim aynı kaldı, Pan Pasifik Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rus Dinara Safina ise 3. sıraya yü

22 Eylül 2008 03:00


Teniste dünya klasmanında erkeklerde ilk 3 sıra değişmezken, bayanlarda 1. ve 2. isim aynı kaldı, Pan Pasifik Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rus Dinara Safina ise 3. sıraya yükseldi.



Teniste yılın 4. ve son ''Grand Slam'' turnuvası olan ABD Açık'ta tek bayanların şampiyonu olduktan sonra liderliğe yükselen ABD'li Serena Williams 4091, 2. sırada yer alan Sırp tenisçi Jelena Jankovic de 3885 puan ile bu hafta da yerlerini korudu.

Hafta sonu Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Pan Pasifik Açık'ın finalinde vatandaşı Svetlana Kuznetsova'yı yenerek, şampiyon olan Safina da 2 basamak ilerleyerek, 3. sıraya yerleşti.

Bu arada Safina, sırtındaki sakatlığın nüksetmesi nedeniyle, bu hafta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan Çin Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Erkekler sıralamasında ise ilk 3 değişmedi. İspanyol Rafael Nadal'ın 7000 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, İsviçreli Roger Federer 2., Sırp Novak Djokovic de 3. sırada yer aldı.

Dünya klasmanında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:

-BAYANLAR-

1. (1) Serena Williams (ABD) 4091 puan

2. (2) Jelena Jankovic (Sırbistan) 3885

3. (5) Dinara Safina (Rusya) 3747

4. (3) Ana Ivanovic (Sırbistan) 3533

5. (4) Elena Dementieva (Rusya) 3470

6. (6) Maria Sharapova (Rusya) 3041

7. (7) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 2870

8. (8) Venus Williams (ABD) 2386

9. (9) Vera Zvonareva (Rusya) 2167

10. (10) Agnieszka Radwanska (Polonya) 2146

-ERKEKLER-

1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 7000 puan

2. (2) Roger Federer (İsviçre) 5930

3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 4855

4. (4) Andy Murray (İngiltere) 3040

5. (5) David Ferrer (İspanya) 2490

6. (6) Nikolay Davydenko (Rusya) 2400

7. (7) David Nalbandian (Arjantin) 1975

8. (8) Andy Roddick (ABD) 1845

9. (9) Stanislas Wawrinka (İsviçre) 1670

10. (10) James Blake (ABD) 1650

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