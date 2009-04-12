Dinamo Mesken yıllar sonra sahada

Bursa'da 12 Eylül askeri müdahalesinde ‘milli değerlere saldırdığı' gerekçesiyle kapatılan Ertuğrulgazi Gençlik ve Spor Kulübü, açılış töreniyle sahalara döndü.



DHA’nın haberine göre; Askeri müdahale döneminde ‘Dinamo Mesken’ adıyla anılan kulüp artık Meskenspor olarak sahalara çıkıyor. ‘Dinamo' ismi ise ‘Dinamo Sport’ olarak markalaştırıldı. Dinamo Mesken yıllar sonraki ilk maçını ise o dönemde karşılaştığı Bursaspor'un eski futbolcularıyla yaptı.

Bursa'nın 1970’'i yıllarda ‘Solcu’ semti olarak bilinen Mesken'de 1971 yılında bir araya gelen mahallenin gençleri ve ileri gelenleri spor kulübü kurmaya karar verdi. Kurulan kulübe Ertuğrulgazi Gençlik ve Spor Kulübü adı verildi.



Futbol ağırlıklı kurulan kulüp, amatör lig maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla mahalle sakinlerinin daha sonra da Bursa'nın ilgi odağı oldu. Mahallenin solcu olması, o dönemlerde Dinamo Kiev'in rakiplerini gol yağmuruna tutması ve Bursaspor ile bir karşılaşma yapmasından sonra, Ertuğrulgazi Gençlik ve Spor Kulübü de taraftarlarınca ‘Dinamo Mesken’ diye anılmaya başlandı.



Gerekçe: Milli değerlere açıktan saldırı



Rakiplerinin korkulu rüyası olan Dinamo Mesken'e darbeyi karşılaştığı rakipleri değil, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra göreve atanan bazı yöneticileri vurdu. ‘Dinamo Mesken’ adının ‘Milli değerlere açıktan saldırı’ olduğu gerekçesiyle kulüp 1981 yılında kapatıldı. Dönemin yöneticileri, kulübü kapatmakla kalmayıp, bazı yönetici ve futbolcuları gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılanlardan sadece 3'ü beraat ederken, diğerleri ise çeşitli cezalara çarptırıldı.



Dinamo marka oldu



Dinamo Mesken Spor'da o yıllarda futbol oynayıp yöneticilik yapanlar takımlarını yeniden kurmaya karar verdi. Kulüplerine ‘Başımız yine belaya girer’ endişesiyle gönüllerinden geçen ‘Dinamo Mesken’ adını koymayan yöneticiler bu kez, ‘Meskenspor’ olarak adını tescil ettikleri kulüplerini amatör futbol yaşamına döndürdü. Yöneticiler ‘Dinamo Mesken' adını markalaştırarak çıkardıkları ürünleri ‘Dinamo Sport’ adı altında satışa sunmaya başladı.



28 yıl sonra yeniden…



Sahalara ‘Ertuğrulgazi Mesken Spor Kulübü' olarak yıllar sonra tekrar dönen Dinamo Mesken cuma günü açılışla tekrar bir araya geldi. A Takım, Genç Takım ve Minik Takım olmak üzere 3 takım halinde sahaya çıkan sporcuları gelen davetlilere küçük gösteriler sundu. Tekrar kulüplerini sahada görmenin heyecanını yaşayan Dinamo Mesken’in o dönemki oyuncuları ise formalarını giyerek eski Bursasporlu futbolcularla maç yaptı.

