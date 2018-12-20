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Spor

Dinamo Kursk - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85-71

İSTANBUL,(DHA) -  FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7'nci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Dinamo Kursk'a 85-71 mağlup oldu

20 Aralık 2018 00:20

İSTANBUL,(DHA) - 
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7\'nci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Dinamo Kursk\'a 85-71 mağlup oldu.
Rusya\'nın Kursk şehrinde oynanan müsabakada ilk çeyrek 24-16 ev sahibi  Dinamo Kursk\'un üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de baskılı oyununu sürdüren Dinamo Kursk, soyunma odasına 41-38\'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte aradaki farkı yükselten ev sahibi ekip, periyodu 64-51 önde tamamladı ve karşılaşmadan 85-71 üstünlükle galip olarak ayrıldı.

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