Dinamo Kursk - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 85-71

İSTANBUL,(DHA) -

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7\'nci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Dinamo Kursk\'a 85-71 mağlup oldu.

Rusya\'nın Kursk şehrinde oynanan müsabakada ilk çeyrek 24-16 ev sahibi Dinamo Kursk\'un üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de baskılı oyununu sürdüren Dinamo Kursk, soyunma odasına 41-38\'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte aradaki farkı yükselten ev sahibi ekip, periyodu 64-51 önde tamamladı ve karşılaşmadan 85-71 üstünlükle galip olarak ayrıldı.