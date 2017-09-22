Dinamo Kiev'den Vida'ya 'Beşiktaş' yasağı

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen savunmacısı Domagoj Vida'ya siyah-beyazlı kulüple ilgili konuşma yasağı getirdi. Yasağın nedeninin, 'Kiev ekibinin teknik direktörü Aleksandr Khatskevich'in Vida ve Beşiktaş ile ilgili sorulardan sıkılması' olduğu belirtildi.

FutbolArena'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği fakat Dinamo Kiev ile anlaşamadı ve Vida transferi Ocak ayına kaldı. Geçen günlerde başkan Fikret Orman da, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Vida'nın Ocak ayında Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği sorusuna, "İnşallah" yanıtını verirken, "Vida beğendiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu. İnşallah" yanıtını vermişti.

Domagoj Vida'ya 'Beşiktaş' yasağı

Öte yandan transfer dönemi boyunca Dinamo Kiev'de teknik direktör Khatskevich'in her maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Vida hakkında gelen sorularından sıkıldığı ifade edildi. Ukrayna basınındaki iddialara göre, Dinamo Kiev Teknik Direktörü Khatskevich, Vida ile yaptığı görüşmede, "Şu anda bizim oyuncumuzsun. Ayrıca milli takımda da kritik maçlar oynayacaksın. Ne olursa olsun bu dönemde transferle ilgili gelen soruya cevap vermeni istemiyorum. Aklın sadece futbolda olsun. Sen bize şu anda lazımsın" diyerek uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Transferini hocası doğrulamıştı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Khatskevich, ligde 3-0 galip geldikleri Zirka maçının ardından düzenlediği basın toplantısında müsabakada forma giymeyen Vida hakkında, "Kendisine izin verdik. Türk kulübüyle transfer görüşmeleri yapıyor. Kararı o verecek. Şimdilik durum bu şekilde" ifadesini kullanmıştı.