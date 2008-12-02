'Dinamo Kiev'den iyiyiz'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki son maçta, UEFA Kupası'na kalabilmek için mücadele verecekleri rakipleri Dinamo Kiev'den daha iyi bir takım olduklarını söyledi.



2009 UEFA Kupası finalinin logo ve bilet tasarımı tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, şu anki form düzeylerine baktığında Ukraynalı rakiplerinden daha iyi olduklarını düşündüğünü kaydederek, "Dinamo Kiev'e karşı kazanmamız gerekiyor. Dinamo Kiev'den daha iyi bir takımız. Şu anki form düzeyimize baktığımız zaman onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Elbette mükemmel olur. İstanbul'daki finalde bir Türk takımının olması ve Fenerbahçe olması bana gurur verir. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



UEFA Kupası'nın büyük boyuttaki modelinin önünde basın mensuplarına poz veren Roberto Carlos, kupaya dokunması isteğini reddederek, "Bazı batıl inançlarım var. Fotoğraf çektiririm, ama modellere dokunmamaya gayret ediyorum. Benim bir inancım bu. Kazandıktan sonra dokunmayı tercih ediyorum" dedi.



Bir soru üzerine de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupada bu yıl final oynamasını umduğunu belirten Roberto Carlos, şunları kaydetti:



"İki takımın final oynaması harika olurdu. Benim için de tarif edilmez bir duygu olurdu. Galatasaray'a başarılar diliyorum, şu ana kadar iyi gidiyorlar. Umuyorum ve inanıyorum ki onlar da güzel bir şekilde giderler. Fenerbahçe ve Galatasaray final oynar umarım."



ROBERTO CARLOS'TAN TAKIMLARA TAVSİYE



Fenerbahçe'nin, büyük maçları kazanıp Anadolu takımlarına karşı puan kayıpları yaşadığı, bunu neye bağladığı sorulan Roberto Carlos, "Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Diğer takımların da özellikle Beşiktaş ve Galatasaray gibi futbol oynamak için sahaya çıkmalarını önerebilirim" dedi.



Anadolu takımlarının daha fazla savunmayı ön planda tuttuklarını anlatan Fenerbahçeli futbolcu, şöyle devam etti:



"İki taraf da futbol oynamak ve gol atmak istediği zaman daha güzel oluyor. Trabzonspor, Kayserispor ve diğer takımlara baktığımızda daha fazla savunmayı ön planda tutan, zaman zaman buldukları fırsatları değerlendirmeye çalışan görüntüdeler. Galatasaray'a ve Beşiktaş'a karşı oynamak büyük bir zevk. Çünkü onlar da bize karşı futbol oynamak istiyorlar. Diğer takımlar da böyle yaparsa hem bizim açımızdan zor olmayacak hem de izleyenler için keyifli olacak."



"NE YAZIK Kİ REAL MADRİD BİLE BAŞARAMIYOR"



İspanya'da yaptığı bir açıklaması hatırlatılan Fenerbahçeli futbolcu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Açıklamalarımda anlatmak istediğim, Fenerbahçe'nin Avrupa ise Avrupa, ligse lig, kupaysa kupa... Bir tanesini ön plana çıkarıp daha fazla kendini ona vermesi gerektiğiydi. Elbette ki Fenerbahçe gibi bir takımın katıldığı tüm turnuvalarda şampiyonluk hedefi vardır. Fakat ne yazık ki Real Madrid bile bunu başaramıyor. Katıldığı bütün turnuvalarda bütün şampiyonlukları almayı başaramıyor. Onun için yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Avrupa mücadelesi için Türkiye ligi de önemli. Fortis Türkiye Kupası'nda üst tur için yakınız. Ligde şampiyon olmalıyız ki gelecek yıl Avrupa'da yer alalım. Birini öne çıkarıp ona yönelirsek daha fazla yararlı olur diye düşünüyorum."



