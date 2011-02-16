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Spor

Dinamo Kiev maçının kaptanı Guti olacak

Beşiktaş'ta teknik direktörü Schuster, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe maçları öncesi planını yaptı.

16 Şubat 2011 02:00

 T24 - Beşiktaş'ta teknik direktörü Bernd Schuster, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe maçları öncesi planını yaptı. Beşiktaş'ın bu maçtaki kaptan Guti olacak. İspanyol yıldızın oyundan çıkması halinde ise ikinci kaptan Quaresma pazubandı takacak.

Lig TV'nin haberine göre, Alman teknik adam, yarınki Kiev maçında büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Schuster Almeida'yı Fenerbahçe derbisi için yedek bekletmeyi planlıyor. Üzülmez ile yaşanan olayın ardından İbrahim Toraman hocasından kesik yedi.

Siyah Beyazlı ekipte İsmail Köybaşı'nın alternatifi de bulundu. Savunmanın sağında forma giyen Köybaşı'nun olmadığı zamanlarda yerine Ekrem forma giyeceği belirtildi. Ayrıca dün basın toplantısı düzenleyen İbrahim Üzülmez'in ardından İbrahim Toraman'da basının karşısına çıkmak istediği ancak Başkan Demirören izin vermedi.

Fernandes ve Simao'nun da forma giyemeyeceği maçta Beşiktaş'ın şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor:

Hakan, Hilbert, Sivok, Ferrari, İsmail Köybaşı, Guti, Ernst , Aurelio, Bobo, Nobre, Quaresma.


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