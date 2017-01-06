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Spor

"Dinamo Kiev maçı 15 Temmuz gibiydi"

Fikret Orman Beşiktaş'ın Avrupa'da kupa alabileceğini söyledi

06 Ocak 2017 11:58

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA'nın Türk futboluna darbe girişiminde bulunduğunu vurguladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık Dinamo Kiev mağlubiyetinin bir masa başı oyun olduğunu belirten Orman, “Dinamo Kiev maçı 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılan bir ayıp gibiydi. Karşılaşmanın başında bunu fark ettim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zor ama UEFA hayal değil. Beşiktaş, Avrupa'da kupa kazanabilir” diye konuştu.

 

"Gomez konusunu sezon sonunda masaya yatıracağız"

 

Transferlerle ilgili de konuşan Orman şunları söyledi: “Samuel Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur. Takas düşünmüyoruz. Bizim oyuncularımız mal değil. Şartlar oluşursa kiraya giderler. Eto'o kısmetse olur.

Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif. Sezon sonu geldiği zaman Mario Gomez konusunu da masaya yatıracağız. Mehmet Ekici kaliteli bir oyuncu ama o bölgede oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız. Babel çabuk alıştı.”

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Fikret OrmanBeşiktaşDinamo Kiev

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