-DİNAMO KİEV İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turundaki rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev İstanbul'a geldi. Kamp yaptıkları İspanya'nın Malaga kentinden İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanına gelen Dinamo Kiev kafilesi, daha sonra, kalacağı otele hareket etti. Bu arada, Ukrayna ekibi, bavullarının geç gelmesi nedeniyle yaklaşık 1 saat havalimanında beklemek zorunda kaldı. Dinamo Kiev, yarın saat 18.00'de, maçın oynanacağı Fiyapı İnönü Stadı'nda yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesinde, Ukrayna ekibinin teknik direktörü Yuri Semin, saat 17.45'te statta basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.