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Spor

Dinamo Kiev 2 Kasım'da İstanbul'a gelecek İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2011 15:07

-Dinamo Kiev 2 Kasım'da İstanbul'a gelecek İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü karşı karşıya geleceği Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı, 2 Kasım Çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Beşiktaş Kulübü'nden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi E grubu 4. maçında 3 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibi, çarşamba günü öğlen saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek. Aynı gün saat 17.45'de rakip takım teknik direktörü Yuri Semin'in düzenleyeceği basın toplantısının ardından Dinamo Kiev, Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 18.00'de son antrenmanını gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı takımın rakibi, 3 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın ardından, 4 Kasım Cuma günü öğlen saatlerinde uçakla Ukrayna'ya hareket edecek.

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