-DİNAMO KİEV: 1 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI) KİEV (A.A) - 24.02.2011 - UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında ilk yarıyı 1-0 yenik kapadı. İlk maçta aldığı 4-1'lik dezavantajlı skor nedeniyle maça erken gol bulmak amacıyla başlayan Beşiktaş, henüz 3. dakikada kalesinde gördüğü golle adeta şok oldu. Siyah-beyazlılar, golden sonra rakip kaleye yüklense de fazla pozisyon üretemedi ve devreyi yenik tamamladı. Dinamo Kiev ise ilk maçta aldığı 4-1'lik galibiyetin rahatlığıyla savunma güvenliğini ön planda tutup ani ataklarla Beşiktaş savunmasını zorladı. 3. dakikada bulduğu golle iyice rahatlayan Ukrayna ekibi, devreyi 1-0 önde bitirdi. 3. dakikada ani gelişen Dinamo Kiev atağında savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topla altı pas içinde boş pozisyonda buluşan Vukojevic, topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. 12. dakikada İsmail'in soldan ortasında kaleci Shovkovskiy, Almeida'dan önce topa sahip olup tehlikeyi önledi. 20. dakikada Guti'nin ara pasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Bobo, meşin yuvarlağı üstten auta atarak, takımını bir golden etti. 28. dakikada Hilbert'in sağdan ortasında Almeida'nın kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 34. dakikada Ernst'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Shovkovskiy yatarak topu kontrol etti. 37. dakikada Guti'nin soldan kullandığı korner atışında top yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Dinamo Kiev'in üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Valeriy Lobanovskiy Hakemler: Tony Chapron, Emmanuel Boisdenghien, Michael Annonier (Fransa) Dinamo Kiev: Shovkovskiy, Silva, Yussuf, Almeida, Popov, Vukojevic, Gusev, Eremenko, Yarmolenko, Shevchenko, Milevskiy Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, Sivok, Ferrari, İsmail, Ernst, Aurelio, Necip, Guti, Bobo, Almeida Gol: Dk. 3 Vukojevic (Dinamo Kiev) Sarı kart: Dk. 30 Ferrari (Beşiktaş)