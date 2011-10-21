-Dinamo Kiev: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı) KIEV (A.A) - 20.10.2011 - UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu'nda, Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza alanı içinde topu önünde bulan Edu, rakibini geçtikten sonra açısını kaybetmesine karşın vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak kaleci Shovkovkskiy'nin ellerinde kaldı. 10. dakikada Milevskiy ile verkaç yapan Gusev, aldığı topla ceza alanına girdi. Kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapan Gusev, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi. 22. dakikada Milevskiy'in defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Yarmolenko'nun yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarparak auta çıktı. 31. dakikada Yarmolenko'nun sağ taraftan altı pas içine yaptığı ortada topa Milevskiy kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 33. dakikada Simao'nun soldan kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topu, penaltı noktasının biraz gerisinde önünde bulan Edu'nun vuruşunda kaleci Shovkovkskiy meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. Geride kalan dakikalardaki ataklar sonuç getirmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Stat: Valeriy Lobanovskiy Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Igor Radojcic (Sırbistan) Dinamo Kiev: Shovkovkskiy, Betao, Vukojevic, Popov, Yarmolenko, Milevvskiy, Brown, Mikhalik, Garmash, Gusev, Shevchenko Beşiktaş: Cenk, Hilbert, Sivok, Egemen, İsmail, Aurelio, Ernst, Necip, Simao, Quaresma, Edu Sarı kartlar: Dk. 29 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 32 Gusev (Dinamo Kiev)