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Spor

Dinamo Bükreş'e poster cezası

06 Kasım 2008 02:00


Romanya Birinci Futbol Ligi (Lig a 1) takımlarından Dinamo Bükreş, 27 bin euro para cezasına çarptırıldı.
 
Mediafax Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumartesi günü Steaua Bükreş ile 1-1 berabere biten maçta taraftarlarını kontrol edemeyen Dinamo Bükreş, 27 bin euro para cezası ödeyecek.

Kulübe, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalarının da verileceği iddia edilen haberde, Dinamo Bükreş'in, müstehcen posterler açan taraftarlarına da göz yumduğu ifade edildi.

Söz konusu karşılaşmada, Dinamo Bükreş taraftarları, sahaya yanar haldeki meşaleler, havai fişekler ve bazı nesneler fırlatmışlar, rakip takımın bayrağını ateşe vermişlerdi.

Olaylı maç sonrasında şans eseri yaralanan olmazken, Dinamo Bükreş, maçtan önce seyirciler üzerinde arama yapmamak ve sarhoş taraftarları stada almakla suçlanmıştı.

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