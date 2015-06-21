Din öğretmeni, TRT'nin sosyal medya sorumlusu oldu!

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi’nde din dersi öğretmenliği ve müdürlük yapan Zeki Tuman, TRT’nin sosyal medyadan sorumlu müdürü olarak atandı. 1. Derece kadroyla TRT’ye geçiş yapan Zeki Tuman, Eğitim-Bir-Sen üyesi de çıktı. TRT yetkilileri ise “Demek ki şartları tutuyor, atadık” açıklaması yaptı.

4. sınıftan 1. sınıfa

Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü'de yer alan haberine göre, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Zeki Tuman, Karaman Güzel Sanatlar Okulu’nda hem din dersi öğretmenliği hem de okulun müdürü olarak görev yaptı. Tuman, 11 Haziran’da TRT’ye atandı. Tuman TRT’de Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü’nde “Müdür” olarak görev yapacak. TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın attığı imzayla birlikte Tuman’ın ek göstergesi de 6100’e yükseltildi ve 1. Derece memur sıfatı kazandı.

TRT bünyesinde hizmet veren “Yeni Medya” birimi, TRT adına sosyal medyayı yönetiyor. Bu birim ayrıca, sosyal medya aracılığıyla TRT’ye ticari gelir de getiriyor.Atamayı gerçekleştiren TRT yetkilileri Sözcü’nün “Zeki Tuman’ın sosyal medyayla ilgili bir deneyimi var mı?” sorusu üzerine, “Demek ki şartları uyuyor da atama yapıldı” demekle yetindiler. TRT yetkilileri, “İlle de sosyal medyayı çok iyi anlaması gerekmiyor belki idareci olarak görev yapacak” dediler.