T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Din-laiklik gerilimi toplum-devlet ilişkisini zedeliyor'

Devlet Bakanı Çelik, din konusunun ele alındığı her platformda laiklik tartışmalarının öne çıktığını belirtti.

03 Mart 2010 02:00

T24 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, din konusunun ele alındığı her platformda laiklik tartışmalarının öne çıktığını belirterek, ''Din ile laiklik arasında bir gerilim yaratılmakta, bu durum devletle toplum arasındaki ilişkileri ne yazık ki zedelemektedir'' dedi. Çelik, Kur'an-ı Kerim'in ''ölüler kitabı'' olmadığını vurguladı. 

Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ''2010 Kur'an Yılı ve Başkanlığın 86. kuruluş yıl dönümü'' dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de din konusunun zaman zaman abartılı, zaman zaman sorunlu bir şekilde ele alındığına dikkati çeken Çelik, ''Din konusunun ele alındığı her platformda laiklik tartışmaları öne çıkmakta ve din ile laiklik arasında bir gerilim yaratılmakta, bu durum devletle toplum arasındaki ilişkileri ne yazık ki zedelemektedir'' dedi.

Her fırsatta din alanının tartışma konusu yapılmasının vatandaşlar arasında hissedilir bir rahatsızlığa neden olduğunu ifade eden Çelik, dinin yaşadığımız evreni, fiziği ve metafiziği anlamlandırma gücü verdiğini kaydetti.

'Kur'an ölüler kitabı değil'

''Din gençliğimize nasıl aktarılmalı'' konusunun üzerinde enine boyuna düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, ''Ancak ne yazık ki 'nasıl dinden uzak tutarız' gibi yaklaşımların gündemde olması milletimiz adına gerçekten üzüntü verici'' diye konuştu.

Çelik, Kur'an-ı Kerim'in ''ölüler kitabı'' olmadığını vurgulayarak sadece ölülerin ruhuna değil, yaşayanların da ruhlarına huzur verdiğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24