Din Kültürü öğretmeni: Cemevi Kuran'da yok; sazlı sözlü ibadet olmaz!

Tokat Erbaa’daki Çoşkun Önder Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mahmut Özdemir, 19 Şubat’taki derste Alevilikle ilgili, "Cem diye sazlı-sözlü, bayanlı-erkekli bir ibadet şekli geliştirmişler: Böyle bir ibadet olmaz" dedi.

“Hz. Ali’ye inanıyorlar ama Hz. Ali’nin yaptıklarını yapmıyorlar" diyen öğretmen, "Hz. Ali namaz kılıyor, Aleviler kılmıyor. Cemevi gibi bir ibadethane çıkardılar, onun da Kuran’da ismi geçmiyor, aslı astarı yok. Alevilik bir din değil, Aleviliği bir din yapmaya çalışıyorlar, eğer bunu başarırlarsa ülke büyük bir sorunla karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre; 11-A sınıfında okuyan bir öğrenci öğretmene söylediklerinin yanlış olduğunu belirterek itiraz etti. Öğretmenin diğer sınıflarda da Aleviler ve cemevleri hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı belirtilirken öğrenci, olayı ailesine anlattı. Öğrencinin ağabeyi olayı sosyal medya üzerinden duyurarak tepki gösterdi. Bir başka öğrencinin velisi olan Keçeci Köyü Dedesi Salih Arslan durumu okul müdürüne, kaymakam ve ilçe müftüsüne bildirdi. Okul Müdürü Faruk Yılmaz, öğretmen hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan, Alevi öğrencilere yönelik ayrımcı politikaların artık çekilemez bir hal aldığını kaydederek öğretmen hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.