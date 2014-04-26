Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 'öğrenciyle aşk' soruşturması

İstanbul Beykoz’daki Çavuşbaşı Çok Programlı Lisesi’ne eğitim yılı başında atanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgjsi Öğretmeni A.R.T. (30) ile Ulaştırma Lojistik Bölümü 12. sınıf öğrencisi E.T. (19) arasında yaşandığı iddia edilen aşkla ilgili soruşturma derinleştirildi. İddiaya göre olay, yıl içinde başka okula gönderilen A.R.T.’nin, orada 16 yaşındaki başka bir öğrencisiyle ilişkisini duyan E.T.’nin okul basıp kavga çıkarması üzerine ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Beykoz İlçe Disiplin Kurulu, E.T.’ye, “Okul değiştirme cezası” verip başka ilçedeki liseye gönderdi. Öğrencinin davranış notu indirilerek e-okul sistemine işlendi. Öğretmen A.R.T. ise Beykoz Kaymakamı Süleyman Erdoğan’ın emriyle aynı ilçede öğrencilerle karşılaşmadan görev yapabileceği bir eğitim merkezinde geçici olarak görevlendirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ın talimatıyla kapsamlı bir soruşturma açıldı ve 2 müfettiş görevlendirildi. Soruşturma sürerken, öğrenci ve öğretmenin yakın temas içinde olduklarını gösterir bir fotoğraf da soruşturma dosyasına konuldu.

Mini bardan enerji içeceği

Soruşturma dosyasına giren bir diğer ayrıntıysa 11 Kasım 2013 tarihli bir otel faturası oldu. İkilinin aynı otelde yan yana kiralanan A210 ve A211 No’lu odalarda kaldıkları, 15.4315.44 saatlerinde yine aynı anda otelden çıkış yaptıkları belirlendi. Faturada bu konaklama için ikilinin 99’ar TL kredi kartıyla ödeme yaptıkları görüldü. Faturada öğrencinin odasında “mini bar” dan enerji içeceği içtiği de yer aldı. Öğretmenin soruşturma sonunda suçlu bulunması halinde MEB Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla meslekten men edilmesi gündeme gelebilecek.

‘Gerçek ortaya çıkacak’

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatör Müdürü Şerafettin Turan konuyla ilgili olarak, şunları söyledi: “Müdürlüğümüz konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatmıştır. Müfettişlerimiz soruşturma sonunda raporlarını tamamladıklarında gerçek ortaya çıkacaktır. Öğretmenin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu doğru. Soruşturma sonunda gerçek ortaya çıkacak. Soruşturma bitmeden konuyu gerçek kabul etmek hata olur.”

