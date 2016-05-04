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Sendika anketine göre, din görevlilerinin yüzde 65'i Diyanet'i başarısız buluyor

Türk Diyanet Vakıf-Sen’in anketine göre din görevlilerinin yüzde 77'si yapılan sınavların adaletsiz olduğu görüşünde...

04 Mayıs 2016 12:49

Türkiye’nin üye bakımından en büyük ikinci Diyanet sendikası olan Türk Diyanet Vakıf-Sen’in yaptığı anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı. ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışma Hayatı Anketi’ne göre, katılımcıların yüzde 65’i, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yönetim anlayışını başarısız buluyor. Türkiye genelinde 12 bine yakın Diyanet personeli ile yapılan ankete göre din görevlilerinin büyük bir bölümü, camilerde para toplanmasına karşı çıkıyor. Yüzde 77’si ise Diyanet’in yaptığı sınavların adaletsiz olduğu kanaatinde. Ankete göre, din görevlilerinin yüzde 80’i, Diyanet’in toplumun ve kendi personelinin beklentilerini karşılayamadığını, tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyor. 

Yeni Hayat'tan İlyas Koç'un haberine göre, kısa bir zaman önce sendika yönetim kurulu tarafından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e sunulan ankette, teşkilatın çalışma hayatında yaşadığı sıkıntılara ilişkin sorular yer aldı. Din görevlilerine teşkilat içinde sık sık yapılan bir uygulama olan ‘geçici görevlendirme’ ile ilgili düşünceleri soruldu. Personelin yüzde 50’si bu soruyu cevapsız bırakırken, yüzde 14’ü bu tür görevlendirmelerin bilgisi dışında yapıldığını, yüzde 6,6’sı ise mazeretinin dikkate alınmadığını belirtti.

Sorunun değerlendirme bölümünde, personelin yüzde 50’sinin ‘korkutulmuş ve sindirilmiş’ olduğu için bu soruyu cevapsız bıraktığı belirtildi. “Geçici görevlendirme, çalışan personelin iradesi ve arzusu dışında gerçekleşmektedir. Bu sürgün demektir.” ifadelerine yer verildi.

 

"İmamlar, camide para toplamak istemiyor"

 

Ankette, dikkat çeken bir diğer sonuç ise camilerden para toplamaya ilişkin oldu. Din görevlilerinin yüzde 45’i camilerden para toplama uygulamasının yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Toplanan paraların amacına uygun kullanıldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 42’de kaldı. Katılımcıların yüzde 12,2’si toplanan paraların amaca uygun kullanılmadığını, yüzde 34,2’si ise kısmen amaca uygun kullanıldığını söyledi.

 

"Yönetim başarısız"


Ankette, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yönetim anlayışı ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Personelin yüzde 65,3’ü yönetimin başarısız olduğunu düşünüyor. Yüzde 28’i yönetimi başarılı, yüzde 6,6’sı çok başarılı olarak görüyor.

 

"Diyanet yayınları okunmuyor"

Katılımcıların Diyanet’in yayınlarıyla ilgili soruya verdiği cevaplar da kötü tabloyu ortaya koydu. Ankete göre, personelin bile ancak yüzde 36’sı Diyanet’in kendi yayınlarını okuyor. Sorunun sonuç bölümündeki değerlendirmede, “Kurumun kendi yayınlarının kendi personeli tarafından neden okunmadığının ve kabul görmediğinin nedenini, başkanlık yönetiminin kendisi sorgulaması gerekmez mi?” denildi.

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